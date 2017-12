Unos 200 perros son abandonados cada años en Mérida y su entorno Voluntarios de Batallón Perruno con algunos perros. :: brígido Para evitar esta cifra el Ayuntamiento y Batallón Perruno lanzan la campaña navideña '¿Regalar para abandonar?' MÉRIDA. Viernes, 15 diciembre 2017, 07:12

Unos 200 perros son abandonados, anualmente, en Mérida y alrededores. Animales que, la mayoría de ellos, acaban acogidos en el centro zoosanitario. Concretamente, y según los datos que aporta el concejal que se encarga de la gestión de dicho centro, Marco Antonio Guijarro, son 184 los canes que se han acogido en estas instalaciones hasta este mes de noviembre.

Unas cifras inadmisibles que quieren evitar tanto el Ayuntamiento como la asociación de voluntarios Batallón Perruno. Ayer se reunieron de nuevo para hacer un mismo frente contra los abandonos de mascota y presentaron en el Consistorio la campaña navideña '¿Regalar para abandonar?'.

Esta es una iniciativa con la que se pretende concienciar a los ciudadanos de la responsabilidad que implica ser dueño de un animal de compañía y todo lo que ello implica.

Se abandonan animales al principio del verano, tras la Navidad y al acabar la temporada de caza

El delegado municipal señala que con el criterio y el objetivo final de «sacrificio cero, el sistema de la adopción debe ser ágil y que favorezca las salidas de animales para que no se colapse el centro zoosanitario». De manera que animó a los ciudadanos a que, si quieren una mascota o un animal de compañía, no los compren sino que los adopten.

Una de las voluntarias del Batallón Perruno, Vanessa Simón, señala que han decidido realizar esta campaña en plena fiestas navideñas para ir a la raíz del problema. «Si no hay abandonos no hace falta animar a la adopción. Por lo que nuestra meta es concienciar de que no se abandonen a los animales».

Destaca además que, poco a poco, se cumplen los puntos de la ordenanza Municipal para combatir el abandono y también realizarán una campaña de sensibilización en esterilizaciones. «No solo nos llegan perros adultos. También camadas enteras, ya que los dueños se quedan con uno de los cachorros y los demás no los quieren y los dejan», lamenta.

Tres épocas muy malas

El centro zoosanitario acoge, a día de hoy, 38 perros, una cifra que fluctúa mucho debido a la constante salida y, sobre todo, entrada de animales. Vanessa explica que hay tres fechas en el año en el que se nota un importante aumento de los abandonos de canes en la ciudad y su entorno. Tras las fiestas navideñas, en verano cuando la gente comienza a irse de vacaciones y en el momento en el que finaliza la temporada de caza. «Esto demuestra que muchas personas solo quieren un perro como mascota durante un tiempo. Luego se olvida de ellos y los abandona», concreta.

El concejal también se refirió a la App Adoppta, del Ayuntamiento de Mérida. Una aplicación que intenta que los ciudadanos se identifiquen con los animales y los conozcan «lo que facilita la adopción». Esta es una forma más de acercarse a la adopción de perros. Pero también puede hacerse acudiendo al Centro Zoosanitario, a través del centro veterinario de adopción (en la OMIC) o poniéndose en contacto con el Batallón Perruno.

Una vez realizada la adopción, según explica Guijarro, se hace un seguimiento de los animales y de las familias que los acogen. «Algunos perros que se han entregado no han satisfecho a sus adoptantes, con lo que se corre el riesgo de que estos puedan volver a ser abandonados».