Los pastores despuntan en Mérida en una semifinal equilibrada

Si de por sí las jornadas anteriores fueron intensas, la de anoche lo fue aun más en sentido cuantitativo. En total ocho agrupaciones desplegaron sobre un audiotrio al completo todo su repertorio conformado a golpe de esfuerzo y ensayo para participar en el Carnaval Romano de este año.

Los primeros en abrir la tercera ronda del concurso fueron los componentes de La Mascarada, agrupación mixta de Almendralejo. Defendieron un tipo muy similar, en cuanto a estética al menos, a la comparsa emeritense, Los que faltaban. ‘Los paraobras’ con disfraz de arqueólogos presentaron un repertorio ya conocido, que consiguió entretener al público con moraleja entre sus letras incluida. Divertidas resultaron las alusiones a la situación con respecto el tren en Extremadura. Probaron suerte en Mérida después de haber participado en el concurso de murgas de Badajoz y no haber pasado a semifinales.

La J’otra empezó bonito con los solos que tanto la caracterizan. Con el tipo ‘La trastienda’ apostaron por la incorporación de instrumentos poco habituales cuando se le canta a febrero y su fiesta. Un contrabajo y un violonchelo, que aportaron sin duda un ritmo diferente y atractivo a la comparsa que gustó, y mucho, a los presentes. El repertorio se mantuvo ajustado al tipo de artesanas de guitarras, emotivo e incisivo. Mención merece el estribillo de sus cuplés dedicados a uno de sus integrantes y con la vista al cielo.

La risotada y los aplausos volvieron a resonar en el Palacio de Congresos con la llegada de Lokacostao. Por sexto año los emeritenses, que han crecido cantándole al Carnaval, perticiparon en el encuentro con el tipo 'Firme aquí'. Disfrazados de carteros consiguieron caldear el ambiente en el graderío y meterse el público en el bolsillo con pasodobles con guiños a Carlos Cano, cuplés divertidos y un popurrí completo. Lo mejor, sus intervenciones entre actuación y actuación.

Para la comparsa de Almendralejo Los hechiceros la de anoche fue su cuarta vez con el concurso emeritense. La puesta en escena fue uno de sus atractivos, como también sus disfraces diseñados con materiales reciclados por un artista local. Inmersos en una brújula de grandes dimensiones con el tipo 'El gran tesoro' cantaron a la fiesta, a la bandera extremeña, pidieron a gritos un tren digno e incluso confesaron haber pedido consejo a otras agrupaciones para llegar a la final. “Todo el mundo tiene un tesoro, solo lo tiene que buscar”, decían. Sorprendieron sus cambios de ritmo, en ocasiones, inesperados.

La agrupación emeritense Que la fuerza te acompañe introdujo al público de nuevo en la atmósfera carnavalera tras el descanso ubicándolos en un lugar tan íntimo como lo es el escusado. Emotivas fueron las letras que los componentes dedicaron a las madres en general, y por sus expresiones, a las suyas en particular. Supieron sacar el máximo partido al tipo sin llegar a ser escatológicos, al menos no del todo. Las situaciones tan divertidas que provocaron sobre el escenario les valió para conseguir un gran aplauso y la aceptación de los asistentes.

Con fuerza y cansada de tanta falsedad . Así se presentó La calle para participar por primera vez en un concurso de carnaval. Eso sí, contó con las voces de las chicas de Pandora que pusieron los puntos sobre las íes a las agrupaciones, y dieron aliento a las mujeres que luchan contra el cáncer sobre un escenario iluminado con destellos rosas. Aun con un repertorio con fuerza y complicado, el público las despidió en pie y con aplausos.

A grito de «qué vergüenza» se despacharon a gusto las chicas de Nono Saavedra. Con el tipo ‘Hoy no me puedo entretener’, de criticonas en las parada de autobús dieron un buen repaso tanto a los personajes de su actuación como a los de la actualidad emeritense. En el terreno de los cuplés pusieron en valor la práctica del cotilleo en sus máximos. También fueron reivindicativas. Finalizaron su actuación con una petición directa. «Que siempre sea fiesta el martes de carnaval». Que tomen nota.

Hasta este punto, la noche transcurrió sin grandes desniveles entre actuación y actuación. El brinco en los asientos, los aplausos a destiempo y los piropos en los silencios no se produjeron con convencimiento hasta la última actuación. La comparsa Los pastores, de nueva creación y procedente de Fuente de Cantos, brilló en su primer encuentro con el Carnaval Romano. Lo tuvieron todo a su favor. Una escenografía hermosa con un disfraz al que no le faltaba detalle y del que despuntaba un particular sombrero. Un repertorio perfecto, ritmos diferentes y atractivos, y armonía sobre el escenario. Emotivo fue el primer pasodoble dedicado a Mérida, como el popurrí que consiguió levantar de lleno al público de sus asientos.

Y aunque ya hay claros candidatos que pueden llegar a la final, lo cierto es que, como suele decirse, no todo el pescado está vendido. La última semifinal, ante de conocer a los finalistas, contará con las actuaciones de La marara, Bajo tu manga, Las mimas, La comparsa de Atocha, La voz de la conciencia, Las iguales, Coco Chanel y Los Pilinguis. Comenzará a partir de las 18 horas.