Osuna: «La oposición se implica, pero no se compromete en cuestiones importantes» El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, entrando en el salón de plenos para hacer el balance. :: brígido El alcalde hizo ayer balance de su gestión durante los dos primeros años de legislatura y ofreció datos sobre los logros conseguidos M. ÁNGELES MORCILLO Sábado, 17 junio 2017, 08:30

El 14 de junio de 2015 Antonio Rodríguez Osuna comenzó su andadura en la alcaldía de Mérida. Ayer, dos años después, hizo un balance positivo de la media legislatura que lleva como primer edil. Aunque reconoce que aún le quedan cosas por hacer, ofreció varias cifras para intentar demostrar que la gestión al frente del Ayuntamiento ha sido buena si se tienen en cuenta las dificultades económicas a las que se enfrenta el Consistorio.

Osuna dijo que en estos dos años ha conseguido uno de los retos que se planteaba cuando entró a gobernar y que es asentar un modelo de ciudad abierta, cercana y amable. «Nos quedan otros dos años en los que vamos a culminar proyectos industriales y comerciales importantes, vamos a conseguir la modernización tecnológica de la ciudad con la que se van a suprimir barreras sociales y arquitectónicas, vamos a conseguir la consolidación de la proyección turística y cultural de Mérida en el panorama nacional y a acabar de situarnos en la vanguardia de los derechos sociales y civiles en Extremadura. Para nosotros, las personas tienen un papel prioritario en la gestión de gobierno».

Todo lo que se ha conseguido para Mérida, dijo el primer edil, «ha sido gracias al esfuerzo, trabajo y tiempo dedicado por el equipo de gobierno, trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Mérida», a los que agradeció su labor por haber conseguido cifras como la de que se han destinado más 5 millones de euros a políticas de empleo público, tanto con fondos del Ayuntamiento como de la Junta; otros 400.000 euros invertidos en fomento de emprendedores y autónomos y conseguir disminuir el desempleo en 795 personas en dos años. «Se ha pasado de 7.635 parados que había en mayo de 2015 a los 6.840 que se registraron el pasado mayo».

Informó que, además, se ha incrementado la emisión de licencias de actividad en la ciudad, pues ha crecido en más de un 10% anual el número de permisos para abrir nuevos comercios o negocios, sin contar los traspasos.

Respecto al área de Hacienda el alcalde resaltó tres cifras: la reducción en un 30% de la deuda municipal, que ha pasado, según sus palabras, de los 75 millones a los 54. «Aquí se engloba la deuda a proveedores, deuda financiera y la deuda a corto plazo». Refiriéndose a la deuda de pago a proveedores se ha reducido en un 50%. «Se debían 14 millones de euros» y ahora según dice, «se deben siete».

«Y todo esto se ha conseguido sin contar con personal eventual. Tan solo con el esfuerzo de funcionarios que están haciendo tareas de acompañamiento al gobierno», explicó Osuna.

Insistió en que se ha doblado la inversión en Servicios Sociales. Concretó que, en estos dos años se ha atendido a más de mil familias a través de los mínimos vitales, se han tramitado más de 1.900 rentas básicas, se han atendido a más de 400 usuarios de servicio de ayuda a domicilio y se han registrado casi 500 intervenciones de la oficina de intermediación contra los desahucios. Además resaltó que se ha hecho efectiva la entrega de 75 viviendas por parte de la Junta de Extremadura a través de dicha oficina.

Otra de las cifras que aportó el alcalde es que se han invertido, o aún queda algo por gastar, 2,7 millones de euros en obras en centros públicos educativos; otros 50.000 euros se han destinado a ayudas en material escolar y más de dos millones de euros que se han destinado a infraestructuras. Con esto se refiere a la mejora de alumbrado público, asfaltado, depuradoras o incluso en centros deportivos de la ciudad como el de la Paz.

En cuanto al sector turístico, el alcalde dijo que con los más de 104 actos o eventos realizados durante estos dos años en Mérida «se le ha dado a la ciudad una promoción y proyección fuera que antes no tenía para conseguir, sobre todo, atraer un turismo de calidad».

Situar a Mérida en la vanguardia de los derechos sociales y civiles y la primordial atención a la discapacidad y al colectivo LGBTI también es una de las cosas de las que, según Osuna, se siente más orgulloso de haber conseguido.

Y vuelve a insistir en la ayuda inestimable que le han prestado, para conseguir todos estos retos, las asociaciones, colectivos, autónomos, empresas y resto de la sociedad civil.

Asuntos pendientes

Sobre los asuntos pendientes que le quedan, Osuna recalca que lo prioritario son las deficiencias de la ciudad que le llegan todos los días a la mesa del despacho.

Y como no tiene mayoría absoluta y tiene que gobernar con más grupos de la oposición, de esta resalta «su falta de compromiso».

El alcalde dice que su relación con la oposición es buena «si no se tiene que comprometer en cuestiones importantes de la ciudad. Porque cuando hemos tenido que sacar adelante un nuevo Plan General de Ordenación Urbana no nos han apoyado, cuando hemos tenido que mantener el IBI para tener ingresos no lo han hecho, cuando hemos tenido que aprobar los presupuestos y hemos tenido que aprobar todas sus enmiendas han votado en contra... Hay una diferencia fundamental entre implicarse y comprometerse. Y creo que meter palos en las ruedas no es perjudicar al PSOE, sino a la ciudad y sus vecinos».

Dice para finalizar que estaría encantado de que algún grupo político viniera y le dijera que está dispuesto a pactar los presupuestos de este año «cosa que aún no ha sucedido».