'La Orestíada' más poética llega a Mérida El director del montaje, José Carlos Plaza, con micrófono en mano, relata los entresijos de la obra ante los representantes políticos y parte del elenco de 'La Orestíada'. :: BRÍGIDO Luis García Montero firma el primer montaje de la 63 edición del Festival de Teatro Clásico MARTA PÉREZ GUILLÉN mérida. Martes, 4 julio 2017, 07:44

Bien es sabido por cualquier extremeño que se precie, e incluso fuera de sus fronteras, que en tiempo de sol y playa, maletas y vacaciones, la capital autonómica además cuenta con el añadido de noches de firma de autor y magia, de lo clásico que sabe a nuevo y lo nuevo a empolvado. Noches en las que reír de emoción y llorar a carcajadas. De caras conocidas y de las que uno tiene el gusto de poder conocer. En Mérida, la llegada de la temporada estival se traduce, además, en noches inolvidables del mejor teatro.

El Festival Internacional de Teatro Clásico arranca, y no se hace esperar más, con una 63 edición que promete estar, como mínimo, a la altura de las anteriores. De ahí que el director de la cita cultural, Jesús Cimarro, haya contado con un grande entre los grandes de las artes escénicas, y un más que entendido del escenario emeritense para dirigir el pistoletazo de salida que inicie esta particular fiesta del teatro. Además con una venganza en mayúsculas, que no se representa en Mérida desde hace diez años y que a pocos puede dejar indiferente. José Carlos Plaza y 'La Orestíada'.

El director, que regresa por undécima vez a la capital autonómica, confesó durante la presentación de la obra que sigue sintiendo la misma inquietud y felicidad que desde el principio cuando trabaja para el escenario emeritense. «Somos mucha gente en este montaje y hemos desarrollado un trabajo muy fuerte durante estos meses», indicó Plaza, quien dirigirá los próximos días a más de una treintena de personas, entre actores y figurantes, sobre escena con este montaje.

Y aunque el elenco puede parecer su fuerte por estar lleno de caras conocidas y profesionales del teatro como Ana Wagener, Roberto Álvarez, Amaia Salamanca y Ricardo Gómez entre otros, el texto obliga a uno a replantearse todo por su extrema belleza y carga poética. «Creo que fui el primero en leer la dramaturgia de Luis García Montero allá por Navidad, y estoy temblando desde entonces», reconoció Plaza. Se trata de una actualización de un clásico con todas sus letras y en el sentido más literal. «Le habla al hombre de hoy, al contemporáneo. Parte de una historia pasada y la trae al presente sin darse uno cuenta», indicó el madrileño, que finalizó explicando que su trabajo se ha centrado «en hacer carne al verbo».

Luis García Montero quiso resaltar que trabajar una dramaturgia de Esquilo y darle forma solo se consigue si se parte de una libertad radical. «Me he podido arriesgar porque he contado con un sistema de seguridad, he tenido a mi lado a José Carlos, con quien he podido hablar y compartir ideas», explicó el autor.

También afirmó que a través del lenguaje poético, la condensación de la poesía y los temas de actualidad ha tratado de explicar los condicionantes que definen la naturalidad del hombre y que ya se encuentran en la obra de Esquilo. «Me parece que 'La Orestíada' es un texto que nos ayuda a entender al mundo en el que estamos viviendo», destacó García.

Nuevos y sabios

El autor de la dramaturgia también apuntó que cuando uno escribe e investiga en la soledad siempre corre el riesgo de que las palabras suenen a falso. «Tenía la seguridad de que mi versión contaba con el magisterio de Plaza, pero cuando vi el ensayo general me emocioné porque vi mis palabras convertidas en verdad», subrayó.

La versión de García Montero ha necesitado un total de treinta y una personas para dotar de vida y poner en pie la tragedia del dramaturgo griego, que mañana se estrena en el Teatro Romano y estará en cartel hasta el domingo.

Sin duda, un numeroso elenco que está encabezado por Ana Wagener, Clitemnestra durante unos días. La canaria, que se estrena en el escenario emeritense, se meterá en la piel de una mujer poliédrica que desde el comienzo de la obra se sitúa ya en el extremo como lo es la muerte de un hijo. «Es el principio del fin. Clitemnestra no es solo una pincelada, tiene mucho por dentro y como personaje se puede decir que he pasado un auténtico calvario», destacó la actriz, quien finalizó puntualizando que lo que la mueve para todo es el amor.

También debuta en Mérida Ricardo Gómez, que se meterá en la piel de Orestes, hijo de Clitemnestra y encargado de matar a su propia madre. «Me ha parecido un personaje inabarcable, hay una parte solo de Orestes en la obra y para mí es todo un privilegio poder defenderlo», señaló Gómez.

No hay dos sin tres. Amaia Salamanca también se enfrentará mañana por primera vez al público emeritense y lo hará dando voz a Electra. «Ha sido un viaje tremendo el que he realizado con este personaje. Me ha llevado a sitios donde antes no había estado», explicó la actriz. Además resaltó que, acostumbrada a los tiempos que se marcan en televisión, acudió al primer encuentro con Plaza con todo el texto aprendido. «Mi sorpresa fue cuando nos tiramos toda una tarde con una sola frase. Yo quería demostrarle que me lo sabía todo», continuó entre risas.

Entusiasmado con la oportunidad y el montaje también se encuentra Felipe García, que dará vida a Agamenón, padre de Electra y marido de Clitemnestra.

Frente a los que se enfrentan por primera vez al escenario romano se encuentran los que ya han sentido su arena bajo los pies. Es el caso de María Isasi, que se mete en la piel de Cassandra. Para ella es la tercera vez. «Mi personaje encarna al bando de los perdedores. Ella es troyana», señaló la madrileña. También apuntó que las mujeres son las que saben cómo terminar las guerras, aunque no siempre se las escuche.

Juan Fernández será el encargado de dar vida a Colifeo, el anciano que intenta impedir lo irremediable y fracasa. «Pienso que mi personaje es donde se encuentra más retratado el autor», explicó el actor, quien además añadió entre risas que más que Colifeo, él interpretaba a Coliguapo. «Doy la vida a un anciano, pero uno muy bien conservado», resaltó.

Entre los ya entendidos del escenario también se encuentra Alberto Berzal, quien participa por quinta vez en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Esta vez como Egisto, hermano de Orestes y Electra. «La venganza es el motor por el que principalmente se mueve», destacó el actor, quien además se siente más que feliz por volver a estar en la capital autonómica.

Roberto Álvarez, quien no pudo asistir a la presentación de la obra, completa el elenco de caras conocidas encarnando al Magistrado.

La voz del pueblo

Amor y venganza. Política y justicia. Son algunos de los pilares en los que se sustenta la obra de Esquilo, en la que además, con la versión de García Montero, no falta la voz del pueblo. Un pueblo encarnado en el coro. «Se trata de un personaje más. Tanto o más importante que el resto. Nunca se ha tenido en cuenta lo que dice el pueblo, en el momento en el que lo dice o cómo. Y este coro expresa todo lo que significa no estar arriba en las escaleras», explicó una de las integrantes, Ana Goya.

Además de un coro que promete, el montaje de Plaza y García Montero también contará con un vestuario impactante diseñado por Pedro Moreno y una escenografía a cargo de Francisco Leal. Además, estará acompañado de proyecciones audiovisuales que aportarán un mayor dramatismo a la trama.

Ingredientes no le faltan a 'La Orestíada' para protagonizar el arranque de la fiesta del teatro a la altura de las circunstancias. La cuenta atrás comienza.