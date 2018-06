La ordenanza de Cementerio recogerá la concesión de columbarios por 50 años Instalaciones del cementerio municipal. :: j. m. romero Los espacios para las cenizas de las personas que se quieran incinerar irán en la parte nueva y el precio oscilará entre los 430 y los 630 euros M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 23 junio 2018, 10:10

La Junta de Gobierno local puso ayer sobre la mesa la ordenanza fiscal de Cementerio donde, a partir de ahora, aparecerá el servicio de columbarios que se van a crear en el camposanto emeritense. «Este es un servicio que hasta ahora no se prestaba. Pero ante la demanda de las numerosas incineraciones que se hacen en los últimos años, para poder prestar ese servicio tiene que estar recogido en una ordenanza reguladora y una ordenanza fiscal. En la actualidad el cementerio carece de espacios para las cenizas de las personas que optan por la incineración».

Así lo explicaba ayer la portavoz municipal, Carmen Yáñez, quien indicó a también que la concesión de los columbarios será por 50 años y el precio oscilará entre 430 o 630 euros, dependiendo de la planta en la que se encuentre.

Estos nuevos espacios en el cementerio se van a crear en la parte nueva. Ya se ha hecho todo el procedimiento administrativo. Para que puedan entrar en servicio tuvo que pasar ayer por la junta de gobierno. El martes se tratará en la Comisión de Hacienda y, posteriormente, se deberá aprobar en pleno municipal.

Tiene que haber un periodo de exposición al público. Si hay alegaciones vuelve a ir a pleno de nuevo. Si no, la ordenanza entrará en vigor.

Recuperar nichos vacíos

Otra de las cuestiones que se trató fue el tema de la recuperación de nichos antiguos que, hasta el momento, según Yáñez, no estaba regulada en la ordenanza. «Hasta ahora, a los propietario se les pagaba el precio de la compra. La gente prefería, por tan poco dinero, no venderlos y quedarse con ellos. Pero el cementerio tiene un límite, y si podemos recuperar esos nichos, pues mejor, pues tampoco nos sobra espacio. Al contrario. Los nichos vacíos deben rondar actualmente por los 60», explica Yáñez. De esta manera se les van a pagar los años que les quede de la concesión y una indemnización de un 10% , cosa que antes no estaba regulada en la ordenanza.

Por otra parte, la portavoz municipal también informó de la resolución de la Dirección General de Política Social de una subvención de 10.000 euros para el tema de prevención, sensibilización e inclusión de la comunidad gitana. «Parte de ese dinero irá para la Feria Chica y la otra para talleres, campañas...».

También se informó que el Ayuntamiento se ha adherido a un convenio para agilizar aquellas ayudas de mínimos vitales y contingencias sociales para los servicios mínimos de luz, agua y gas para familias vulnerables. Un convenio que se ha firmado a nivel regional con la FEMPEX, Endesa y distintos municipios adheridos a este convenio, con el que se facilita que no se produzcan cortes de servicios, de manera que se renuevan anualmente mientras se tramitan los mínimos vitales o contingencias.

Por otro lado se aprobó la obra de adecuación de zonas verdes del Albergue. Así se interviene en el entorno perimetral y zonas ajardinadas. El Ministerio concede una subvención de 59.500 euros para personal, con una aportación de 10.000 euros del Ayuntamiento para los materiales. «Cada año, en el proyecto de AEPSA, aquellos que están inscritos en el Régimen Agrario, en la época en que no tienen trabajo, tienen un complemento para que no estén en desempleo», informó.