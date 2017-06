Ordenan las terrazas de tres zonas del centro para dejar más espacio a los peatones Nueva ordenación de los veladores de José Ramón Mélida. :: brígido El concejal de Policía Local anuncia que ya se ha actuado en los veladores de José Ramón Mélida, Moreno de Vargas y la Rambla M. ÁNGELES MORCILLO Miércoles, 21 junio 2017, 08:19

El nuevo concejal de la Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Guijarro, se estrena en el cargo con un primer gran reto: compatibilizar la actividad económica de la ciudad con la convivencia de los vecinos.

El Ayuntamiento lleva a cabo durante los últimos días una regulación de la instalación de terrazas y veladores en varias calles del centro donde, en los últimos años, han proliferado negocios de hostelería con servicio al aire libre.

Tres han sido las zonas, más alguna calle más, en la que se ha actuado. Moreno de Vargas, José Ramón Mélida, Rambla Santa Eulalia y un establecimiento de la calle Santa Eulalia. La puesta en marcha de esta nueva regularización surge, según indica Guijarro, de las sugerencias y quejas recogidas a este respecto, una vez vistas las autorizaciones que hay dadas de estas instalaciones y revisada la distribución de las terrazas. El gobierno ha optado por adaptar el nuevo modelo para conseguir «una convivencia pacífica entre el uso y el disfrute de espacios públicos por parte de vecinos y usuarios de veladores».

El concejal pone el ejemplo de José Ramón Mélida, una de las calles donde más problemas ha habido siempre respecto al espacio que dejan libre las terrazas para el paso de peatones o vehículos, sobre todo en caso de emergencias.

«Esta es una plataforma única peatonal. Es decir, tienen prioridad los peatones sobre los vehículos, pero no había espacio físico para transportes de emergencias, ya que las terrazas estaban ubicadas en el medio de la calle». Lo que se ha hecho, según explica Guijarro, es acercar los veladores a un lateral, en el que están las fachadas de los edificios y de los propios negocios y «que estaba inutilizado por los camareros y clientes. Hemos dejado una distancia de 3,20 metros, espacio suficiente para que puedan transitar, no solo vehículos de emergencias, sino los propios peatones con discapacidad y que necesiten ir en silla de ruedas», indica. «Antes se registraban incluso atascos de peatones que no podían pasar por el escaso espacio que quedaba»

Otra de las zonas donde se ha actuado es en la calle Moreno de Vargas, donde también hay varias terrazas. Dice el concejal que estas se han reestructurado, acercándolas al chaflán de los locales, para despejar esta calle, que tampoco es muy ancha. «Los peatones no podían prácticamente pasar por la vía, ya que las terrazas estaban en el medio, muy pegadas a los escaparates de las tiendas».

La actuación más compleja de hacer ha sido en algunos establecimientos de la Rambla. Uno que tenía instalado un velador en medio de un parque público. «Del jardín ya han salido y ya se han instalado una hilera de mesas y sillas en mitad del pasillo central del parque de la Rambla», explica.

Hay entendimiento

Guijarro dice que los pasos a dar en este tema son, primero, llegar a un entendimiento con los propietarios de los negocios para aplicar la ordenanza municipal. «Cuando hemos comentado a los hosteleros nuestra intención de regular este asunto lo han entendido perfectamente. Hasta ahora estamos llegando a acuerdos que se están cumpliendo. La policía fiscal de la Policía Local es la encargada de revisar que se cumplan estos acuerdos».

El siguiente paso que va a dar el Ayuntamiento es concienciar a los propietarios de los locales para que instalen unas papeleras o cubos pequeños cerca de cada mesa con el fin de que los usuarios tengan un sitio donde echar la basura de lo que consumen en sus mesas. «Queremos evitar que papeles o restos de comida puedan caer al suelo o se vayan volando con el aire».