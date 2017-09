La obra para eliminar una tubería en Reina Sofía durará varios días Operarios trabajando en el ramal de Reina Sofía, que sirve de acceso al puente Fernández Casado. BRÍGIDO Por ahora, Aqualia no tiene previsto renovar redes en otros puntos de la ciudad e indica que en última instancia sería decisión del Consistorio MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 07:42

La empresa concesionaria del suministro de agua, Aqualia, comenzó ayer una intervención significativa en uno de los ramales de la avenida Reina Sofía que sirve de acceso al puente Fernández Casado, a la altura de la rotonda que se ubica próxima a la casa del Mitreo.

La intervención, según la concesionaria, tiene como objetivo condenar la vieja tubería de fibrocemento del puente, que ya no estaba en uso, con el fin de que solo quede la nueva que sí está en servicio. Para ello, ya el lunes procedieron al desagüe previo del antiguo conducto. Se trató de una actuación llamativa por la cantidad de agua que salía por la tubería bajo 'el puente nuevo', como se conoce popularmente al Fernández Casado. Aún así desde la entidad explican que se trata de una salida mínima en relación al volumen distribuido diariamente a la ciudad y que no afectó al normal abastecimiento. Aqualia también indica que los trabajos que se están desarrollando no tienen por qué derivar en la suspensión del suministro de agua a los vecinos que se ubiquen próximos al ramal cortado.

Pequeños atascos

En cuanto a su duración, en principio estiman que la eliminación de la tubería estará lista en dos o tres días. Por este motivo, y por ser una zona de tránsito constante de vehículos y peatones, desde la delegación de Tráfico aconsejan hacer uso del subterráneo, tanto para entrar como para salir de la capital autonómica. En el caso de los que quieran acceder desde la calle Oviedo al puente de la N630, el rodeo será algo mayor. Los vehículos deberán trasladarse hasta la rotonda que se sitúa junto al IES Santa Eulalia para poder hacer uso del subterráneo y llegar al Fernández Casado. La reorganización del tráfico de vehículos por la que se ha apostado ha provocado que durante la primera jornada se hayan producido pequeños atascos en hora punta.

En cuanto a posibles renovaciones en redes, desde Aqualia explican que no tienen constancia de que se vaya a producir ninguna en un futuro próximo. Aun así recalcan que las intervenciones en este sentido son decisiones que debe tomar la Administración local. La concesionaria recuerda que su cometido es el mantenimiento y la gestión, no deciden que tuberías se renuevan.