El 97% de los niños de 3 años entra en el colegio que ha elegido como primera opción en Mérida Colegio Miguel de Cervantes, en Las Abadías. :: j. m. romero Solo 15 familias que solicitaron plaza en Salesianos, Josefinas y Ciudad de Mérida tendrán que entrar en sorteo M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Lunes, 7 mayo 2018, 10:08

El 97% de los niños de tres años que van a ser escolarizados el curso 2018/2019 en los colegios de Mérida va a poder entrar en la primera opción de centro que eligió.

Este es uno de los datos que se desprende del balance que la delegada provincial de Educación de Badajoz, Piedad Álvarez, hace del proceso de escolarización en el primer ciclo de Infantil en los colegios de Mérida. «Un dato histórico en la ciudad». Añade la delegada que este año «se prevé una escolarización bastante tranquila, ya que tenemos vacantes en las cuatro zonas» y no cree que haya ningún problema.

PLAZAS Y SOLICITUDES PARA NIÑOS DE 3 AÑOS García Lorca 25 plazas. Recibe 20 solicitudes Giner de los Ríos 50 plazas. Recibe 38 solicitudes Suárez Somonte 25 plazas. Recibe 22 solicitudes Trajano 50 plazas. Recibe 27 solicitudes Cooperativa Santa Eulalia 25 plazas. Recibe 22 solicitudes Antonio Machado 25 plazas. Recibe 4 solicitudes Ciudad de Mérida 50 plazas. Recibe 54 solicitudes Cervantes 25 plazas. Recibe 25 solicitudes Juan XXIII 25 plazas. Recibe 0 solicitudes Josefinas 50 plazas. Recibe 57 solicitudes San Juan Bosco 25 plazas. Recibe 14 solicitudes San Luis 25 plazas. Recibe 12 solicitudes Octavio Augusto 50 plazas. Recibe 38 solicitudes Pablo Neruda 20 plazas. Recibe 2 solicitudes La Antigua 25 plazas. Recibe 11 solicitudes Salesianos 75 plazas. Recibe 79 solicitudes Escolapias 50 plazas. Recibe 50 solicitudes Dión Casio 25 plazas. Recibe 18 solicitudes Calatrava 25 plazas. Recibe 1 solicitud Maximiliano Macías 8 plazas. Recibe 16 solicitudes Atenea 50 plazas. Recibe 51 solicitudes

Recuerda que en los centros de Mérida se han ofertado para el próximo curso 728 plazas. Se tiene constancia de que los nacidos en el año 2015, que son los que entran en el colegio por primera vez el próximo curso, son 598. Por lo que de entrada ya había más plazas que niños nacidos en Mérida. Y de estos han presentado solicitud 561.

Eso significa que hay 37 niños que pueden ser de algunos de los siguientes casos. Que ya están escolarizados en 3 años. Mérida es la única ciudad de Extremadura donde existen dos aulas de dos años, en el colegio Pablo Neruda y en el Maximiliano Macías.

También puede haber niños de estos que no residan en la ciudad o, en tercera opción, familias que hayan optado por una enseñanza que no es obligatoria y por eso no los han escolarizado en estos centros.

«De los 561 que han presentado solicitud, un 97% va a entrar en la primera opción que eligió. Este es, yo creo, un dato histórico en la ciudad. Solo hay 16 niños que no entrarían en la primera opción y que tendrá que ir a sorteo. Que son los de los colegios Salesianos, Ciudad de Mérida y Josefinas, que han tenido más demanda que oferta de plazas disponibles», indica.

Por el contrario, el colegio Juan XXIII no ha recibido este año ninguna solicitud. Está en el grupo de los colegios menos demandados junto al Calatrava, que ha tenido una solicitud, el Antonio Machado, que ha recibido 4 o el Pablo Neruda, que ha registrado tan solo 2 nuevas.

Sobran centros escolares

Álvarez ve claramente que se da esta situación de desigualdades entre los centros porque en Mérida «sobran centros escolares».

«En esta ciudad, probablemente, «se ha hecho una planificación al alza». Dice que siempre se pensó que la población de empleados públicos que trabajan a diario en la capital autonómica iba a quedarse a vivir en la ciudad. «En función de esa posible proyección de población se construyó la red de centros. Pero el tiempo ha determinado que esa población no reside en Mérida. Se mueve y regresa a Cáceres, Badajoz o pueblos cercanos a la capital autonómica. Ahora mismo en Mérida tenemos más centros educativos que población», insiste.

A esto hay que sumar que en el año 2015 hubo un descenso de natalidad. Y no solo en Mérida. También en Badajoz o Almendralejo, que tienen este año la misma circunstancia.