Ninguna mujer con orden de protección por malos tratos en Mérida sufre riesgo alto o extremo Una agente de la Policía Nacional de Mérida atiende a una mujer en la UFAM. :: j. m. romero Según datos de la Policía Nacional, alrededor de 90 mujeres tienen orden de protección en la ciudad, una cifra inferior a la media nacional M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 20 mayo 2018, 09:05

Hace varios días se reunió la Mesa de Coordinación y Seguimiento de actuaciones sobre Violencia de Género en Mérida. El encuentro contó con la asistencia de representantes de organismos y fuerzas de seguridad relacionados con el tema. Abordaron varios asuntos de interés, entre ellos que en la actualidad la Policía Nacional presta protección y seguimiento a más de 90 mujeres con orden de protección en Mérida. Cifra que según el Comisario de la Policía Nacional, Aurelio Fernández, aún siendo alta, está por debajo de la media de otras ciudades similares y también de la media nacional.

Explica el comisario que hay que diferenciar cinco estados: riesgo no apreciable, bajo, riesgo medio, alto y extremo. Las mujeres que se encuentran en este último, hasta que la persona que le agrede o maltrata no está en prisión, no pasa a riesgo alto o medio. En Mérida, en la actualidad, no hay ninguna mujer en riesgo alto o extremo. «Hay un programa informático que, cuando el agente entrevista a la víctima, va rellenando una serie de parámetros. Minutos después, de forma automática, indica qué nivel de riesgo corre la víctima».

Una de las mayores preocupaciones de la Policía Nacional respecto a este tema es que cada vez son más jóvenes las mujeres que son agredidas o maltratadas por sus parejas o ex parejas. «Los adolescentes cosifican mucho a la mujer. A veces incluso más que sus padres», sentencia el comisario.

La Policía confirma que las mujeres que denuncian violencia de género son cada vez más jóvenes

Tras estudiar esta circunstancia, el Jefe de la Unidad de Familia, Mujer y Menor (UFAM), el Inspector Emilio Doblado, indica que «uno de los factores que pueden afectar son las influencias que vienen de la música. En este caso, se refiere a las letras de las canciones del 'reggaetón'. «Si uno se para a escuchar sus letras se da cuenta que la mujer es tratada como cosa y solo con fines sexuales. Las canciones con mensajes racistas o xenófobas están prohibidas. Estas, sin embargo, no. Habría que planteárselo», dice el comisario.

Otro de los datos que la Policía aporta es que la violencia de género y las situaciones de maltrato a la mujer se da en todas las clases sociales. «Quizás, entre la gente de clase más alta y, sobre todo en ciudades pequeñas como Mérida, las mujeres tienen más vergüenza a denunciar por el qué dirán. O incluso porque teman por sus expectativas laborales. La mayoría de las veces, suelen solucionar estas situaciones a través de abogados».

Los agentes que tratan estos temas aseguran que hay mujeres que son completamente independientes, económicamente hablando, pero que llegan totalmente subyugadas, con una gran dependencia emocional y sintiéndose muy inferiores. «A veces hay que hacer esfuerzos para que denuncien. Están tan asustadas que cuando comienzas a indagar un poco en su vida se levantan y se van. Si han dado el paso de venir hasta aquí, siempre respetando su decisión, hay que intentar que denuncien antes de que se arrepientan de no hacerlo».

Servicios de apoyo

La UFAM también recibe a mujeres que van a consultar algo o quieren exponer una situación. «Preguntan por el protocolo que se sigue en ciertos casos. Se les atiende aquí o bien se les deriva a algún servicio que nos presta apoyo».

Se refiere a la Oficina de Asistencia a la Víctima de los juzgados o el Juzgado especializado en Violencia de Género. También se apoyan en la delegación de Igualdad e incluso en los servicios sanitarios. Estos les ayudan a detectar posibles situaciones de malos tratos en pacientes, que inmediatamente son derivados a la Policía. «La redacción de informes médicos son importantes porque cada vez son más concretos. En muchos de ellos hay pistas fiables de que una mujer ha sufrido un episodio de maltrato y no de otra naturaleza».

Cuando una mujer va a la Comisaría a denunciar un caso de violencia de género, hay un protocolo a seguir. Una vez que se recibe la denuncia, se le ofrece la posibilidad de ser asistida por un letrado especializado en violencia de género. También se le da la oportunidad de que solicite la orden de protección. «La inmensa mayoría la pide. La puede solicitar un familiar suyo o incluso el juez tras haber valorado el caso». La orden de protección tiene unas medidas de carácter penal, como es la orden de alejamiento o prohibición de comunicación, y otras de carácter civil.

Después rellena un formulario y se le informa dónde puede ir. Una vez que finaliza esta fase comienza la estrictamente policial.

Empieza la instrucción del atestado y si se decide detener al presunto agresor, se hacen las gestiones para localizarle y detenerle. Después se remite tanto el atestado como el detenido al juzgado. «Suele hacerse con juicio rápido si no se tiene que hacer ninguna averiguación. Se cita a la víctima y al presunto agresor. En estos casos, cuanto antes se tomen las decisiones judiciales, mejor para la víctima». En el caso de que la mujer entre en Comisaría con lesiones tiene que intervenir el forense.

Actitud del agresor

Sobre la actitud del presunto agresor cuando se le detiene, el Inspector y el Comisario coinciden en que «hay de todo. Hay quien lo confiesa, hay quien lo niega, quien lo reconoce de entrada, quien se extraña de que se le detenga... Influye la personalidad y la forma de ser de cada uno. Y también si ha estado alguna vez en los calabozos. Hay gente con la que hay que tener cuidado porque puede incluso llegar al intento de suicidio una vez que se ve en el calabozo. Algunos creen que con ellos se comete una injusticia porque no considere tan grave lo que han hecho», explican.

Otro aspecto en el que coinciden es que la opinión pública «cada vez está más sensibilizada. Antes un vecino oía, por ejemplo, en el piso de al lado, un presunto caso de violencia de género, con golpes y gritos evidente, y no llamaba por no meterse en la vida de sus vecinos. Ahora, en casi el 100% de los casos, llaman». Esto es a lo que animan desde la Policía. A llamar y a denunciar si se sabe de un caso de violencia de género o maltrato.

Preocupada por este asunto, la Policía ha tomado varias medidas. Entre ellas se ha reforzado con una persona más la UFAM, que presta atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género, doméstica y sexual. También se hacen cargo de los casos en los que intervienen o hay involucrados menores y en los casos de agresiones o abusos sexuales a mujeres.

La lucha contra la violencia de género es, junto a erradicar el tráfico de drogas, el primer objetivo que se marcó el comisario desde que entró en este puesto. Un problema que define como «terrorismo del siglo XXI».