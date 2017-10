Necesidad de un Juzgado de lo Social y de Menores Lunes, 30 octubre 2017, 07:48

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, asegura sobre la creación de este nuevo juzgado en la ciudad que va a beneficiar a Mérida «porque todas las tramitaciones que están pendientes van a aligerarse. Pero hay mucha carga en Social y Menores que no están atendidas». En este sentido, apunta que es «una reivindicación histórica» la de creación de un Juzgado de lo Social y de Menores en la ciudad y que, por parte del Ayuntamiento, se seguirá insistiendo. Recuerda además que la creación del nuevo juzgado no es una reivindicación de la ciudad, ni de un gobierno. «Proviene de la propia judicatura. Es justa, y el conjunto de los jueces y fiscales lo reclaman porque hay que acercar la justicia a los ciudadanos. No queremos que, con los retrasos en las tramitaciones, haya desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia».