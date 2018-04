Mérida proyecta hoy 'The disaster artist'

El Cine Club Mérida Forum proyecta este lunes 2 de abril, a las 19.30 y 21.30 horas, 'The disaster artist'. James Franco es el director y protagonista de esta cinta que logró la Concha de Oro a Mejor Película en San Sebastián. El film pertenece al XXVI ciclo VOSE y se proyecta en Cinesa El Foro.

En el reparto, además, están Dave Franco, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone, Bryan Cranston, Kate Upton, Lizzy Caplan, J.J. Abrams, Kevin Smith, Melanie Griffith, Judd Apatow y Bob Odenkirk

Narra la historia real de la producción de la película 'The Room', que está considerada como «una de las peores películas de la historia». Dirigida en 2003 por Tommy Wiseau, 'The Room' se ha estado proyectando en salas por toda Norteamérica desde hace más de una década en sesiones de madrugada. 'The Disaster Artist' es una comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño.