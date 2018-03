Mérida pone en funcionamiento los primeros cuatro contenedores soterrados Contenedores soterrados en la Plaza de Roma / BRÍGIDO No se habían usado desde su construcción en el año 2001 EFE Viernes, 9 marzo 2018, 13:00

Los primeros cuatro contenedores soterrados de la ciudad de Mérida, que no se habían usado desde su construcción en el año 2001, han comenzado a funcionar hoy, después de llevar a cabo una adaptación tecnológica de los mismos.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el jefe de Servicios de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en la ciudad, Justo Moreno, han asistido a la puesta en marcha de estos contenedores, que están ubicados en un extremo de la calle Morería, cerca de la estatua de la Loba Capitalina.

En declaraciones a los medios, Osuna ha subrayado que estos contenedores mantienen los horarios actuales y sólo se puede tirar basura entre las nueve y las once de la noche. El alcalde ha explicado que los contenedores no se habían usado nunca porque, en el contrato con la empresa que realiza estos trabajos, no se observaba su utilización, algo que ya sí se contempla.

Asimismo, ha informado de que se van a poner en marcha otras dos zonas contenedores, una en la calle Graciano, con mucha más capacidad; y otra en el entorno de la calle Vicente Aleixandre.

Osuna ha afirmado que estas acciones se enmarcan en el compromiso del Gobierno local de soterrar todos los contenedores, aunque ha recordado que en Mérida existe "una mayor dificultad" porque "hay que hacer catas previas y no se pueden instalar en todos los sitios".

Por su parte, Moreno ha explicado que, para vaciar los contenedores instalados, se eleva toda la plataforma a través de un mando a distancia que acciona el operario, y se recoge con los camiones actuales.

En cuanto a las otras dos zonas de contenedores soterrados, serán de mayor capacidad y se utilizarán otro tipo de vehículos para su vaciado, ha dicho.

Por otro lado, sobre el riego de las zonas verdes de la ciudad, Osuna ha aseverado que, una vez pasen las lluvias, los técnicos municipales, con los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), valorarán si se dan las circunstancias para volver a regarlas.