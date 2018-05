IU y Mérida Participa salvan a Osuna los presupuestos de este año Vicente Alcantud jura su cargo de concejal ante la mirada de algunos concejales. :: brígido Ahora se abre un periodo de 15 días hábiles para presentar las alegaciones a estas cuentas, que ascienden a 47.772.800 euros M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Jueves, 31 mayo 2018, 08:16

El acuerdo presupuestario entre PSOE, que gobierna el Ayuntamiento de Mérida, e Izquierda Unida y Mérida Participa, por el que estos dos grupos se abstendrían en la votación, ha conseguido sacar adelante la aprobación del presupuesto de 2018 en el pleno celebrado ayer. Las cuentas municipales para este año contaron con los 11 votos a favor del PSOE, la abstención de los ediles de IU, Mérida Participa y el concejal no adscrito Juan Luis Lara, y los votos en contra del PP (Pedro Acedo no estaba) y de la concejala no adscrita María Antonia Sanmartín.

La concejala de Hacienda y portavoz el equipo de gobierno, Carmen Yáñez, indicó que ahora hay 15 días hábiles para presentar alegaciones a unos presupuestos de 47.772.800 euros «que en el capítulo de ingresos es superior en 30.000 euros por prudencia financiera, y por eso se ha dejado ese margen. Esos 30.000 euros serían un déficit positivo o superávit».

En el presupuesto no está recogido el superávit que, según explica Yáñez, es igual al remanente de Tesorería positivo (2,4 millones), hasta que lo autorice el Ministerio de Hacienda. «Si el Ministerio lo aprueba tendríamos 2,4 millones de euros más de gasto. El Ayuntamiento, por tanto, cumple todas las magnitudes para que el superávit se apruebe: pago a proveedores, remanente de tesorería, regla de gasto positivo y estabilidad presupuestaria positiva».

Yáñez declaró además que el principal objetivo de estas cuentas es «el empleo, las personas y las políticas sociales. Apostamos por los emprendedores, las pymes y bajar el tiempo de pago a proveedores».

Respecto a IU, este acuerdo se ha traducido en la incorporación de 15 medidas pactadas con el equipo de gobierno. Destacan entre ellas la municipalización del servicio de limpieza de centros públicos, tras la finalización del contrato con Grupo Abeto; la aprobación de una partida destinada a recuperar instalaciones deportivas municipales, con un importe de 200.000 euros; y la aprobación de un fondo de garantía social destinado a garantizar el disfrute de suministros básicos para complementar las ayudas del decreto de mínimos vitales y facilitar el acceso a las prestaciones sociales públicas, por un importe de 136.000 euros.

Asimismo, la abstención de este grupo municipal estará sujeta al cumplimiento de otros acuerdos como presentar ante la Junta una propuesta para modificar las áreas de escolarización, aumentando su número, y realizando divisiones con una extensión homogénea.

Mérida Participa también incluyó en su acuerdo presupuestario una serie de puntos relacionados con la reestructuración de las líneas de autobuses urbanos, servicios sociales y políticas de vivienda, contratación pública responsable o elaboración de un plan dinamizador de la cultura para la ciudad.

El concejal no adscrito Juan Luis Lara solicitó la inclusión en los presupuestos de un incremento de 49.000 euros para una partida para la administración electrónica. Se suman a los 71.000 euros que ya están, por lo que el presupuesto total asciende para este fin a los 120.000 euros.

La aportación de la otra concejal no adscrita, María Antonia Sanmartín, fue la petición de incluir alguna partida para una granja escuela.

Por su parte, Fernando Molina, del PP, dijo que «este presupuesto no soluciona los problemas de los vecinos. Los acuerdos ya vienen porque el tiempo ha pasado».

Se dirigió a el concejal de IU Álvaro Vázquez y le calificó como «el nuevo portavoz del PSOE», añadiendo que puede que en las próximas elecciones «vaya en las listas del PP. Yo defiendo a los trabajadores y usted defiende al PSOE. Usted no le hace oposición al gobierno, sino a la oposición».

Semana Santa

Uno de los puntos del pleno que se aprobó por unanimidad fue el expediente para la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa

Y tomó posesión como nuevo concejal, en las filas de Mérida Participa y en sustitución de Fernando González, Vicente Alcantud. Natural de Mérida y enfermero jubilado, fue fundador del partido socialista del pueblo extremeño. También fue presidente de la asociación de vecinos Nueva Ciudad y uno de los impulsores de Adenex y Aexan, siempre entusiasta de la naturaleza y preocupado por el cambio climático.