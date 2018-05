Osuna no ampliará la zona azul de Mérida y negocia con Vectalia reducir la existente Zona azul ya pintada en la Plaza Luis Chamizo / BRÍGIDO También ha propuesto a la empresa aumentar el número de kilómetros del bus urbano. Si la empresa no acepta la propuesta rescindirá el contrato con la misma M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 4 mayo 2018, 12:18

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que ha ordenado repintar de blanco todas las plazas de la zona azul que se anunciaron ayer. Concretamente las 48, que están distribuidas en la Plaza Luis Chamizo (32), en la calle Madrid (10) y en la calle Pontezuelas. También se anunciaron como próximas plazas de estacionamiento pagado 17 plazas situada en la plaza de Adolfo Suárez, en el entorno del Conservatorio.

Más información 48 plazas más de zona azul en la Plaza Luis Chamizo y las calles Pontezuelas y Madrid

Osuna ha hecho este importante anuncio acompañado de otro no menos impactante. Explica que va a proponer a la empresa Vectalia, la que gestiona en la actualidad el servicio de autobús urbano, el de grúa, el de algunos parkings y el de zona azul, una serie de «condiciones» basadas mayormente en la reducción de plazas de zona azul y en un aumento de kilómetros en las rutas de los autobuses urbanos que superen las 450.000 que se recorren en la actualidad. El alcalde considera que en el primer caso se daña gravemente a los vecinos con plazas pagadas en sitios donde no tienen mucho sentido. Y en el segundo de los casos, dice que con esos kilómetros los autobuses urbanos no dan un buen servicio a los vecinos que los utilizan.

«Si en el plazo de 10 días la empresa la propuesta de modificación de contrato no es aceptada por la empresa, con el respaldo del gabinete jurídico del Ayuntamiento haremos todo lo posible para rescindir el contrato con Vectalia en cualquiera de sus formas».

El alcalde asegura que ahora tienen unos informes jurídicos que antes no tenían y que por eso se atreven a tomar esta decisión. «El interés público está por encima del interés político y no podemos permitir que un contrato leonino firmado en 2013 entre el PP y la empresa sea perjudicial tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos de Mérida».