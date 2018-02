El día 1 de marzo comienza la nueva estructura de las líneas de bus urbano Un autobús urbano en la rotonda que da acceso al Puente Lusitania. :: j. m. romero Habrá cuatro líneas, se refuerza el servicio al hospital y los vehículos llegarán hasta Carrión en cuatro horarios de lunes a viernes M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 25 febrero 2018, 09:39

El próximo 1 de marzo entra en vigor la nueva estructuración de las líneas del transporte urbano de Mérida. Según el Ayuntamiento de Mérida, se ha hecho «un plan eficiente, caracterizado por los principios de ahorro en consumo y gestión temporal de itinerancias». También recuerda que, de esta manera, el Ayuntamiento da cumplimiento al contrato de servicios de transportes públicos con la empresa concesionaria Vectalia Movilidad.

Según fuentes consultadas por HOY, a partir de ahora habrá cuatro líneas. La A, azul turquesa, la B naranja rosado, la C amarilla y la D morada. Se estima que el tiempo medio por cada itinerario no superará la media hora.

CUATRO LÍNEAS uLínea A Del Hospital a la Barriada de San Juan pasando por el Paseo de Roma. uLínea B Del Hospital a la Urbanización La Calzada pasando por el Paseo de Roma, Corchera y Montealto uLínea C Del Paseo de Roma a Nueva Ciudad pasando por Zona Sur, Juan Carlos I y Urbanización El Prado. uLínea D Del Paseo de Roma a Nueva Ciudad pasando por la barriada de San Andrés.

Para los vecinos que suelan utilizar mucho el autobús urbano para desplazarse entre barriadas o hasta el centro de la ciudad, la empresa ofrece distintos tipos de abonos. Desde el multiviaje, al bono joven, pasando por el bono mensual, el bono para mayores de 65 años o el bono anual.

La ciudad contará con 79 paradas y ocho vehículos disponibles

Según ha explicado ya el gobierno local cuando anunció la reordenación de líneas, uno de los lugares que se va a reforzar con esta nueva estructura es el centro de salud Mérida Norte y el Hospital de Mérida, en cuya puerta pararán los autobuses urbanos.

También se beneficiarán de estas modificaciones, según indicaba el concejal de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, la Urbanización La Calzada y la de Carrión. Esta última llevaba varios años sin servicio de bus urbano. A partir del 1 de marzo, por esta zona de Mérida pasarán cuatro autobuses de lunes a viernes.

Asimismo, explicó que se ha conformado «una nueva red más eficiente, económicamente hablando, y más eficaz para los usuarios. Sobre todo porque se disminuyen los tiempos de espera y se conecta mejor el centro con nuevas zonas y barriadas como las anteriormente mencionadas, además de eliminar duplicidades de líneas».

79 paradas

Tras la puesta en marcha de esta nueva red, la ciudad contará con un total de 79 paradas. Según explicó Guijarro, de las que hay en la actualidad se van a eliminar cuatro. También se van a sustituir dos autobuses de los que prestan servicio ahora por otros dos nuevos. Con esta aportación a la flota actual, la ciudad contará en marzo con once vehículos, aunque solo ocho estarán disponibles.

Lo que está en el aire por el momento es el servicio de bus urbano a Proserpina durante los meses de verano. No está garantizado.

Según las últimas declaraciones hechas por el equipo de gobierno, «este servicio no está en el contrato. Era un servicio extraordinario que se pagaba con diferencia de kilometraje, cosa que al tener que cumplir el contrato no se hace ya. Habrá que estudiar otras opciones», decía el mismo Guijarro hace unos días. Habrá que esperar un poco para ver si definitivamente habrá o no servicio de transporte público a Proserpina este verano.

Ahora habrá que ver si esta nueva estructura de las líneas de autobuses urbanos, que lleva años anunciándose pero que hasta ahora no entrará en vigor, convence a todos los usuarios.

Todo aquel que desee obtener más información sobre horarios, itinerarios y demás servicios puede hacerlo a través de https://merida.vectalia.es/servicios/bus/.