El liderazgo como herramienta para unir Europa Sebastián Prieto Tovar posa con uno de los ejemplares de su libro que trata sobre el liderazgo. :: J. M. R Sebastián Prieto ha hecho de su tesis una publicación que despierta el interés del Parlamento Europeo | El trabajo del emeritense, licenciado en Psicología y ADE, aporta una visión práctica en pro del fortalecimiento de las instituciones europeas MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Domingo, 8 octubre 2017, 08:33

Tiene 25 años, y ya puede decir que roza las esferas más altas de Europa, y no precisamente las del Mont Blanc. El emeritense Sebastián Prieto Tovar, licenciado en Psicología y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Segovia, es el coautor del libro 'Twenty-First Century Leadership for EU Institutions', en su traducción 'Liderazgo del siglo XXI para las instituciones de la Unión Europea', que ha despertado el interés del propio Parlamento Europeo. «Estamos concretando posibles fechas para presentar ante sus miembros la publicación», indica Prieto con toda la serenidad del mundo, al mismo tiempo que enumera la cantidad de charlas programadas que tiene en universidades de Europa y del país.

Y no es para menos. En tiempos en los que la importancia del liderazgo recobra sentido, en todas las esferas, su libro no puede ser más acertado. Parte de un contexto actual como el Brexit para reflexionar y aconsejar sobre estrategias de aplicación en las instituciones europeas que las fortalezcan y fomenten ante todo su unión. Ayudar a que crezcan. Y ahí entra en juego la figura del liderazgo. Para reflejar que lo que se explica en el libro no es baladí incluye doce ejemplos de líderes reales en todos los niveles, entre los que se encuentra el primer presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompu, y a su altura una trabajadora que se encarga de escribir discursos en una entidad europea. «El liderazgo no entiende de posiciones. No porque estés arriba vas a ser mejor líder. Hay personas que consiguen que otras las imiten y no saben el poder de su liderazgo», explica Prieto.

Una tesis y un panfleto

El libro incluye doce entrevistas a líderes como el presidente permanente del Consejo de la Unión Europea Prieto tiene 25 años y nació en la capital autonómica, aunque ahora reside en Ámsterdam

El emeritense explica que el libro es fruto del trabajo de al menos año y medio, de tres personas contándose así mismo. Todo comenzó cuando decidió trasladarse a Amsterdam para realizar un máster en la Universidad de Vrije que aunara sus dos carreras. Poco después y gracias a sus estudios comenzó a trabajar en el Departamento de Reclutamiento de Recursos Humanos de la Compañía Tecnológica UBER, en su central de Ámsterdam, donde actualmente reside. «Realizando mi tesis sobre el liderazgo, mi profesor me presentó al doctor Ronald de Bruin, director del COST, la Asociación Europea para la Cooperación en Ciencia y Tecnología». De esa forma conoció a su primer compañero y que también firma la publicación.

A medida que avanzaban en el proyecto, empezaron a ser conscientes de que se trataba de un producto de calidad que llamó la atención del tercero en discordia en esta trepidante aventura. El doctor Derek Pelland, asesor de la Academia de Liderazgo de la Universidad Internacional de Ginebra, en Suiza. «Nos decantamos en un primer momento por la autopublicación, y añadí a mi tesis un panfleto que reflejaba la esencia de lo que habíamos estado trabajando», apunta Prieto, pero no era suficiente. El joven emeritense estaba convencido de que lo que tenían entre manos podría llegar más lejos. Y con este pálpito decidió coger el teléfono y ponerse en contacto con la editorial Cambridge Scholars Publishing, que apuesta por por publicaciones innovadoras.

«No conocía a nadie. Les expliqué en lo que había estado trabajando y me dijeron que en 48 horas cerraban los proyectos que iban a llevar a cabo durante el año. Que les enviara los dos primeros capítulos del libro y un perfil de los tres», señala. En una semana, la entidad respondió con un contrato y el compromiso para su publicación. De eso hace nueve meses. Y aunque desde hace semanas ya se puede adquirir el libro en portales online, el lanzamiento oficial tuvo lugar el 1 de octubre. Las primeras reacciones han provocado que tenga que hacer hueco en su vida normal a conferencias y eventos de diversa índole y relevancia. Tanto que tiene claro que le abrirá puertas.

Entre toda esta vorágine saca tiempo incluso para echar de menos a su tierra, por muy ocupada que ya tenga su agenda.