«Lo importante es la capacidad de improvisar y desviar la atención del rival» Borja Gil Prieto, con los dos últimos premios conseguidos. :: hoy El joven emeritense Borja Gil Prieto ha obtenido el premio al mejor orador del torneo de debate de la Universidad Carlos III de Madrid M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 29 abril 2018, 10:16

Borja Gil Prieto tiene un futuro prometedor. Solo hay que escucharlo hablar y admirar cómo se expresa para saber que conseguirá lo que se proponga. El camino hacia el éxito ya lo está labrando con varios premios. Los últimos conseguidos han sido, en grupo, subcampeón del torneo del debate y a nivel individual, premio al mejor orador del torneo de debate de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha competido con otras universidades españolas.

Borja, que es de Mérida, estudia actualmente en dicha universidad el segundo año de un doble grado bilingüe de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. Además participa en la Sociedad de Debate. «Siempre he estado muy ligado al mundo del teatro en Mérida. Participaba en la escuela de teatro del IES Emérita Augusta y también estuve con la Escuela Municipal de Teatro. Cuando llegué a la Universidad, ya no tenía mucho tiempo para esta pasión, así que me apunté a la Sociedad de Debate». Comenzó a participar y a presentarse a trofeos junto a varios compañeros. Este año se ha presentado a uno y consiguió llegar a la final, que se celebró en al aula magna de la Universidad.

Borja explica que hay que diferenciar entre los torneos de debate del Parlamento Británico y los debates académicos. Para estos últimos, los que él trabaja, dan un tema a tratar. En el que él participó el tema era '¿Es necesaria una reforma de las Naciones Unidas para conseguir un mejor y más eficaz orden internacional?'. «Basándose en esta pregunta, cada uno con su equipo nos tuvimos que preparar las dos posiciones, a favor y en contra. Cada cual en el grupo se especializa en una de las partes del debate, que hay varias. Y entre todos nos preparamos la argumentación, tanto a favor como en contra», explica.

Él es refutador

Confiesa que es una experiencia muy bonita, pues se aprende muy mucho sobre el tema. «La parte que más me gusta es la de refutación. Yo soy refutador 2. Durante ese periodo del torneo, el de exposición del tema, que dura cinco minutos, tienes que exponer la argumentación. Al mismo tiempo, los del equipo contrario te hacen preguntas, por lo que hay que tener el suficiente conocimiento como para ser capaz de improvisar y dar una respuesta correcta o enlazar con tu argumentación para que todo quede hilado».

Para prepararse un debate, Borja explica que la parte principal es la de información. «Tienes que tener una buena base informativa. No solo basada en noticias de periódicos, sino en textos académicos, de catedráticos... También tienes que dominar la práctica, que te cuadre lo que quieres decir con el tiempo. Me gusta que el tema quede bien estructurado y que sean argumentaciones circulares, empezar y acabar siempre con la misa idea, para que al público le llegue claro. Y al mismo tiempo, ser capaz de presentar el argumento con las evidencias suficientemente fuertes como para despistar el equipo contrario. Lo importante es la capacidad de improvisar y desviar la atención».

Dice que cuando termine de estudiar le gustaría dedicarse a la Comunicación Política o al de la Geopolítica y estudios estratégicos.