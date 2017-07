Los hosteleros del centro de Mérida rechazan los cambios en las terrazas Emilio J. Oliva, camarero, junto a José M. Reina, encargado de Zalaque en la calle del Museo. :: BRÍGIDO Los empresarios de Ramón Mélida y Moreno de Vargas critican que con la nueva medida pierden dinero al tener que reducir el mobiliario MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Domingo, 16 julio 2017, 09:06

Artyom Harutyunyan, encargado de La Bodeguilla que se ubica en la calle Moreno de Vargas, recibía hace unas semanas la visita de unos inspectores municipales. El motivo del encuentro tenía que ver con la comunicación de la nueva medida implantada en las terrazas, orientadas desde entonces hacia un lado de la calle. Es decir, carteles anunciadores, sillas y mesas pegadas literalmente a las paredes de sus negocios.

La medida encuentra su lógica si se tiene en cuenta que se trata de una de las calles más concurridas del centro y de las más estrechas. El fin de la misma no es otro que asegurar el paso fluido y sin obstáculos a los viandantes. «A nosotros el cambio nos parecería bien y correcto si todos los bares del centro estuvieran obligados a lo mismo. Si para todos fuera igual y no es así», indica el encargado.

También explica que las terrazas son el mayor reclamo de los clientes cuando llega la época estival y que la implantación de esta nueva orden ha supuesto al mismo tiempo una reducción de su mobiliario externo. «Contamos con cuatro mesas menos, la mitad de las que había, para cumplir con la normativa. Eso se traduce en unos doscientos euros menos al día», destaca Harutyunyan. El encargado critica además el hecho de que en calles colindantes el resto de negocios puedan ubicar sus terrazas como mejor les venga. «A sus anchas».

Al igual que La Bodeguilla, el resto de cafeterías y restaurantes de Moreno de Vargas han tenido que reubicar su mobiliario y reducirlo para no entorpecer el paso de los emeritenses. La medida también afecta a las tiendas, aunque no de igual forma. En el caso de la zapatería Agudo, los cambios tienen sus pros y sus contras. «Es cierto que las terrazas mantenían muy animada la calle, y lo quieras o no puede suponer alguna que otra venta», indica Juan José Gamo de la tienda. Aun así, también explica que no tener mesas y sillas por medio de su entrada les facilita el acceso cuando llega mercancía.

El mismo esquema se repite en José Ramón Mélida, aunque con el añadido de que las terrazas invaden por completo la acera para respetar los 3,3 metros de espacio libre destinado al paso de vehículos por la zona peatonal. Y con un tercero en discordia, los vecinos. «El día que empezamos a trasladar la terraza para cumplir con la normativa, los residentes empezaron a insultarnos. Nosotros no tenemos culpa ninguna», recalca José Gómez Reina propietario de Zalaque, el antiguo Castúo.

Gómez también explica que a comienzos de verano realizó una inversión significativa para instalar el microclima en la terraza con el fin de que sus clientes se sintieran lo más cómodos posible cuando llegaran las altas temperaturas.

Pero al igual que ha sucedido con los establecimientos de Moreno de Vargas, ha tenido que trasladar toda la terraza, y en su caso además, dejar libre un pasillo para que el inquilino que vive junto a su local pueda acceder a su vivienda. «Creía que iba a conseguir amortizar el coste teniendo la terraza llena, pero con este cambio pierdo dinero».

No siempre llueve a gusto de todos, dice el refrán, pero con esta medida parece que no está conforme nadie. «Creemos que cualquier otra actuación u orden hubiera sido mejor que la que se ha tomado por el Ayuntamiento», destaca el empresario, y apunta como posible solución que se amplíe la zona de carga y descarga para no tener que guardar la distancia obligatoria y poder ampliar su terraza.