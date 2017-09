El Hospital ofrece un nuevo servicio de alojamiento y traslado a familiares El Hostal Imperial es la adjudicataria del servicio de alojamiento y traslado que ofrece el Hospital. / BRÍGIDO Está dirigido a los acompañantes de los pacientes ingresados en los servicios de Neonatos y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Lunes, 25 septiembre 2017, 07:56

Hace unas semanas, la Gerencia del Área de Salud de la capital autonómica hacía público el concurso para la concesión del servicio de alojamiento y traslado a familiares de pacientes ingresados en los Servicios de Neonatos y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dirigido a todos los establecimientos hoteleros de la capital autonómica. Una vez finalizado el proceso, desde el SES indican que resultó adjudicatario el Hostal Imperial, que se ubica en la calle Calvario, por un importe a la baja respecto a como se especificaba en la licitación. Es decir, según la estimación a priori de la Gerencia de 34,5 euros por noche , el precio del servicio baja a los 33,27 por día de alojamiento con transporte incluido tras la concesión.

Se trata de una actuación que se enmarca en el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público y que responde a situaciones concretas de pacientes que no podían estar acompañados por sus familiares. Bien por las características propias de la Unidad en la que se encuentran ingresados, como el Servicio de Neonatos y UCI, o por las propias del paciente relacionadas con su lugar de residencia, que en la mayoría no se correspondían con la capital autonómica ni en sitios cercanos. Ante esta situación, la Gerencia inició el procedimiento con el fin de mejorar la atención a personas que se encuentran con este tipo de inconvenientes durante su estancia en el Hospital.

Podrán acceder al servicio de manera prioritaria los familiares de los pacientes señalados anteriormente. Aun así, la entidad no descarta facilitar el servicio a otras especialidades del centro, siempre que se evalúe su situación desde el Servicio de Atención al Usuario (SAU) y así lo considere.

El SES ya contó con dos pisos de alquiler que se ubicaban a pocos metros del hospital

El SES destinará un importe que no llega a los 10.000 euros para el hospedaje, partiendo de una estimación de 300 estancias repartidas en dos anualidades. Son cifras orientativas y no representan un compromiso de consumo anual, sino que podrán ser inferiores, como refleja el contrato de licitación. Al mismo tiempo, también se incluyen los traslados desde el Hospital al alojamiento y viceversa, siempre que la persona alojada no disponga de vehículo propio y sea autorizado por el SAU. Al igual que con el alojamiento, estiman 100 de ida y vuelta en el transcurso de un año.

En el 2006, dos pisos

No es la primera vez que el Hospital de Mérida apuesta por un servicio de acomodación de estas características y dirigido a los familiares de los pacientes, haciendo hincapié en aquellos que su apoyo se convierte en necesario.

Hace poco más de 10 años, contaba con dos pisos para albergar a los familiares con necesidades especiales para el alojamiento. Los dos apartamentos fueron alquilados en la calle Miguel Servet, a apenas 50 metros del hospital. Disponían de una instalación mínima para permitir una estancia agradable pero sin lujos innecesarios. Aun así, desde la Gerencia indican que debido al escaso interés por los apartamentos, se desestimó el servicio. «Lo que no significa que no prestemos este recursos para los posibles usuarios que lo precisen», apuntan.