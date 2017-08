Más de 10 horas sin luz en Mérida por el temporal del domingo Daños en uno de los chiringuitos de Proserpina por la tormenta. / J.M.R. La caída de un rayo en el transformador de Endesa provocó una aparatosa avería que afectó a más de 50 vecinos de la Barriada de San Agustín MARTA P. G. Lunes, 28 agosto 2017, 23:14

La fuerte tormenta que azotó la capital autonómica a eso de las 15 horas del domingo y que duró poco menos que cinco minutos sigue dando de que hablar. El fuerte temporal derivó en un corte de luz en la barriada de San Agustín que duró diez horas, como afirma el presidente de la Asociación de vecinos de la zona, Francisco Ledo.

Según la compañía eléctrica Endesa, la caída de un rayo fue lo que provocó daños en el transformador de la zona. Los técnicos que se acercaron a la barriada comprobaron que la avería tenía que ver con dos fusibles que se habían fundido debido al impacto, por lo que en un primer momento optaron por retirar los que estaba en mal estado y sustituirlos por unos nuevos.

Aunque no fue suficiente. «Seguían dando fallos, de ahí que decidieran cambiar por completo el transformador lo que provocó que el corte de luz fuera por más tiempo», recalcan desde la empresa. Aun así se trata de una medida provisional. En los próximos días esperan completar la instalación definitiva. Endesa además apunta a que unos 50 clientes han sido los afectados por este motivo.

Unidos por un escrito

Por su parte, el presidente de la Asociación de vecinos asegura que la actuación de la compañía eléctrica no fue del todo correcta. «No nos informaron de nada, llamé un montón de veces y las operadoras no sabían ni de lo que les estábamos hablando», recalca Ledo. También remarca que en la barriada muchos vecinos dependen de botellas de oxígeno y el corte les afectó al no poder conectarlas al enchufe.

«Los hay que me han comentado que se les han estropeado cosas por la falta de luz», subraya. De ahí que tengan intención de redactar un escrito para comunicar a la empresa lo sucedido y los daños causados por la avería.

Este hecho se suma a la caída de árboles en las inmediaciones del embalse de Proserpina, derribo de contenedores y levantamiento de mobiliario de terraza tanto en parcelas privadas como en los chiringuitos de la zona, que derivó en cuatro heridos leves. Uno por un corte y tres por hipotermia. También en daños materiales que en el caso de la Arrocería Cala Proserpina podría ascender a los 6.000 euros.