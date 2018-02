'El hilo invisible' abre el 5 de marzo el nuevo ciclo VOSE que organiza Cine Club Forum REDACCIÓN MÉRIDA. Miércoles, 28 febrero 2018, 08:59

El XXVI ciclo de cine en versión original subtitulada en español (VOSE), que organiza el Cine Club Forum, gira alrededor de las películas nominadas a los premios Óscar. Aunque predomina el cine norteamericano, se podrá ver una película italiana 'Call me by your name' (Llámame por tu nombre), del siciliano Luca Guadagnino, una argentina con el gran Ricardo Darín 'La Cordillera', la británica 'El sentido de un final', y una sueca 'The Square', nominada a mejor película de habla no inglesa. Asimismo, se proyectará un documental español para conmemorar el Día Internacional de la Danza, que cerrará el ciclo el 30 de abril.

El presidente del cine club, Ángel Briz, señala que los pases del nuevo ciclo serán a las 19.30 y 21.30. Y que, a pesar de la larga duración de algunas de las películas del ciclo, con algo más de dos horas, «el horario de inicio se respetará, ya que Cinesa El Foro pone a nuestra disposición a partir de este ciclo dos salas, una distinta para cada sesión». Esto permitirá, añade Briz, una mejor visión a los espectadores. «En muchas ocasiones, estos han tenido que ver las películas desde la primera fila. Y, además, porque podemos acogernos a un horario de pases que es el más idóneo», señala también.

El ciclo se inicia el próximo 5 de marzo, un día después de la concesión de los Óscar con la película 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson y con Daniel Day-Lewis de protagonista, nominado a mejor actor en los Óscar. La película se hizo hace unos días con el premio BAFTA a Mejor Diseño de vestuario.