Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un pozo en Mérida Imagen de la entrada del Albergue Juvenil de Mérida. / Hoy El cuerpo fue encontrado cerca de la zona del Albergue Juvenil, en la parte final del Polígono Industrial El Prado M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 18 agosto 2017, 20:04

El cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad ha sido hallado en el interior de un pozo en Mérida. Según fuentes oficiales consultadas por este diario, el hallazgo se ha producido el jueves, sobre las 14 horas, en un pozo ubicado en la zona del Albergue Juvenil, en la parte final del Polígono Industrial El Prado.

Según las fuentes consultadas, algunos vecinos alertaban a los cuerpos de seguridad de la presencia del cuerpo sin vida en el interior del pozo, que tuvo que ser sacado por miembros del cuerpo de Bomberos.

Por el momento no se tienen más datos de este suceso ya que se ha decretado secreto de sumario. La investigación continúa abierta por el forense, ya que no está clara la causa de su muerte. Por el momento no ha trascendido su identidad.