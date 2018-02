La gran carpa para Carnavales de Mérida ha costado casi 22.000 euros Vista de la carpa transparente de la Plaza de España. :: brígido El gobierno local contesta al PP, que pregunta sobre el procedimiento de adjudicación de la instalación M. Á. M. MÉRIDA. Martes, 13 febrero 2018, 08:39

¿Cuánto ha costado la espectacular carpa transparente que el Ayuntamiento ha instalado en la Plaza de España para acoger mucho de los actos de los Carnavales? Quizás esta sea una de las preguntas que más se han hecho los emeritenses durante estos días. También varios de los partidos de la oposición, que han solicitado información de lo que ha costado tenerla ahí. El último el hacerlo ha sido el PP. A esta pregunta también ha añadido otras relacionadas con el tema.

El equipo de gobierno no ha querido esperar a la finalización de la fiesta y ha informado que la carpa ha costado casi 22.000 euros. Concretamente 21.780.

La portavoz del gobierno local, Carmen Yáñez, indica que la instalación de la carpa «ha cumplido estrictamente el procedimiento que exige la ley. Tiene todos los informes preceptivos que tiene que tener y los plazos correspondientes».

Afirma Yáñez que este contrato, que es menor, tiene cuatro presupuestos, y que se ha adjudicado al más favorable al Ayuntamiento, que es de 21.780 euros.

Insiste en que es falso que no se haya informado a los grupos políticos de la oposición, como dice el PP. «Han tenido la información correspondiente en la comisión de Festejos, donde se ha presentado el programa y los trámites realizados para la celebración del Carnaval».

Asimismo declara que el PP «no es el más indicado para hablar de transparencia. El equipo de gobierno no tiene nada que ocultar. Está toda la información colgada en la página web del Ayuntamiento, tanto en el perfil del contratante como en el apartado de transparencia».

Además, insiste que al PP se le informado y se le ha entregado la documentación de las comisiones informativas.

En este sentido, el PP municipal indica que ayer mismo presentó, ante el registro municipal, una solicitud de información sobre todo lo que concierne a la instalación, gestión y explotación de la carpa.

Asegura que no quiere entrar a valorar la idoneidad de la instalación de la carpa. «Habrá vecinos a los que les guste y a otros no. Habrá gente que no conciba que la Plaza de España se esté convirtiendo cada día más en un espacio intransitable, y habrá vecinos que vean como positiva esta configuración. Nuestro grupo quiere tener la información que no ha transcendido ni a medios de comunicación ni a grupos municipales en la oposición».

También añade que hasta el año pasado, la instalación, gestión y explotación de la carpa para la celebración del Carnaval Romano se realizaba a través de licitación o contratos menores. «Se publicaba dicha gestión a través del portal de transparencia de esta administración. Estos contratos no tenían ningún coste para el Ayuntamiento. Junto a la explotación de las barras, el concesionario estaba obligado al pago e instalación de la carpa municipal».

El PP insiste en que no sabe si ha habido procedimiento de adjudicación. «El autodenominado gobierno de la transparencia no tiene actualizado el portal de transparencia desde 2017, con lo que no se tiene constancia de ningún procedimiento de licitación y explotación de la carpa».