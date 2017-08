Mérida hará una campaña en Ferias contra las agresiones sexistas 01:25 La edil Ana Aragoneses presentando la campaña en contra de agresiones sexistas. :: J. M. ROMERO La edil Ana Aragoneses informó que durante meses se ha trabajado junto con Malvaluna y las fuerzas de seguridad en un protocolo de actuación MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Miércoles, 23 agosto 2017, 07:42

Para mejorar la seguridad de las mujeres en los entornos festivos y en el resto de la ciudad durante las fiestas. Se trata de uno de los objetivos principales que resume en esencia la campaña promovida por el Consistorio, en colaboración con la asociación Malvaluna, contra las agresiones sexistas en lugares de ocio. La iniciativa se llevará a cabo durante la Feria de septiembre y se hará extensiva a los periodos festivos de Navidades, y también Carnavales. «En épocas de fiesta, las agresiones sexuales aumentan, debido al ambiente festivo, las aglomeraciones y el uso y abuso de alcohol y drogas por parte de las personas asistentes a los eventos», subrayó ayer Ana Aragoneses, delegada de Igualdad de Género y Festejos.

Más información Distintivos e infografías en los bares

La edil además informó que la campaña, en la que han estado trabajando durante meses, se sustenta en un protocolo de actuación desarrollado en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de con el centro de urgencia y emergencia de Extremadura 112. «La actuación de estos recursos es clave para detectar casos y dar una respuesta adecuada», resaltó la edil.

'Si digo no, es no' y 'Yo paro cuando una mujer me dice que no' son los llamativos eslóganes de la cartelería en la que se apoyará la campaña. Las frases acompañarán a una mujer o un hombre con indumentaria romana. «Pondremos lonas en el Ayuntamiento con estas imágenes los días de Feria», adelantó la concejala. También se repartirán vasos, chapas, globos y mochilas en los próximos días con la afirmación de 'Mérida no tolera las agresiones sexistas'. Para llevar a cabo estas actuaciones, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 6.000 euros.

Más visibilidad

Aragoneses remarcó la importancia de informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas.

El desconocimiento, unido a que se trata de agresiones que no están contempladas en el capítulo de violencia de género, derivan en una opacidad con la que se quiere acabar. «Desde la delegación sí tenemos conocimiento de que se hayan dado estos delitos sexuales en Mérida, pero sucede en muchas ocasiones que no se denuncian estas situaciones o que son cuestionadas, y de ahí la importancia de este tipo de campañas para dar visibilidad al problema», destacó la edil.