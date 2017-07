Festejos amplía a tres los días con descuentos en las atracciones de Feria Una de las atracciones que se ubicó en el recinto ferial en la fiesta del año pasado. :: BRÍGIDO Todo apunta a que el Paseo de Roma volverá a ser el enclave en el que se permitirá hacer botellón durante los días que dura la fiesta MARTA PÉREZ GUILLÉN mérida. Sábado, 8 julio 2017, 08:35

A menos de dos meses de que comience la Feria de septiembre, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, adelantó ayer algunos de los entresijos de la fiesta más relevante del año. El número de días de descuento en las atracciones para los más pequeños se ampliará de uno a tres. «Coincidirán con el fin de semana, es decir, con el sábado, domingo y lunes de Feria», informó Aragoneses. También que el horario será reducido y por la mañana, de 12 a 16 horas. En cuanto a la reducción, la edil apuntó a que se corresponderá con el cincuenta por ciento menos del precio habitual.

Aragoneses también destacó que ya se encuentran deliberando el candidato o asociación que se encargará de protagonizar el encendido del ferial, programado para el 31 de agosto. Hace dos años le correspondió al presidente más legendario del colectivo vecinal, Evelio Gómez, y el anterior, a la deportista Elena Álvarez Parejo. «Aunque buscamos que exista paridad no tiene por qué ser un hombre el que pulse el botón este año», recalcó la edil. Además añadió que la elección se tratará en Junta de Gobierno local antes de darla a conocer a la ciudadanía.

Sobre la ubicación del botellón, la delegada de Festejos señaló que probablemente se corresponderá con el Paseo de Roma, lugar escogido el año pasado. «Entendemos que fue una elección acertada, funcionó estupendamente, la estudiamos en profundidad, y todo apunta a que optaremos de nuevo por la misma», destacó Aragoneses. La edil socialista recordó que la actividad será permisible hasta las 22 horas. «Quien quiera continuar la fiesta después de la hora límite marcada, podrá hacerlo en el recinto ferial», subrayó la delegada.

El jurado declaró desierto el concurso del cartel de Feria, y Festejos abrirá una nueva convocatoria

Para informar a los hosteleros de la ciudad cómo será el modelo de Feria del 2017, la delegada mantendrá una reunión con los colectivos en las próximas semanas. «Hay novedades y se las vamos a comunicar en breve», apuntó.

Entre las actividades confirmadas se encuentran el ya habitual concurso de albañilería, que ya va por la trigésimo quinta edición y el día de la bicicleta, que se celebrará el 2 de septiembre. «Habrá alguna que otra actividad deportiva novedosa, pero todavía no tenemos cerrado el programa de Feria».

Las conversaciones continúan al igual que las licitaciones de parcelas para las atracciones y casetas. La delegada resaltó que el recinto contará con una carpa tipo discoteca con el fin de responder a una petición por parte de los jóvenes. «Los años anteriores no ha habido posibilidad de hacerlo, pero en esta ocasión manejamos alguna que otra propuesta en este sentido».

Cartel

Aunque ayer estaba prevista la elección del cartel anunciador de la fiesta municipal de septiembre, lo cierto es que el Jurado, formado por periodistas, colectivos y profesionales gráficos, decidió desestimar el concurso. El motivo no es otro que la falta de calidad en los trabajar presentados que en esta edición no llegaron a la decena. «No nos han gustado, ninguno destaca por su originalidad, ni por la técnica. No llegan al nivel deseado», comentó el presidente, José María Luque, tras la deliberación.

De ahí que la delegación de Festejos se decante por una segunda ronda, abra una nueva convocatoria y establezca nuevos plazos para presentar trabajos. La fecha límite será el próximo 17 de julio. «Podrán presentarse todos los ciudadanos que lo deseen, e incluso los que ya lo han hecho, con correcciones si así lo ven necesario», apuntó la edil.

Las bases se mantienen, y también los dos premios, que en esta edición el primero asciende a 700 euros y el segundo, a 200. En caso de que volviera a quedar desierto el concurso, por falta de participación o por falta de calidad de los trabajos, el Consistorio se verá obligado a encargar a una empresa el diseño del cartel de la Feria de septiembre.