Una familia deberá pagar 20.000 euros a Aqualia por una fuga ignorada por su inquilino Soledad Hueso con los papeles que avalan su historia. :: / J. M. ROMERO La dueña del local solicita la condonación del canon de 4.700 euros y la Junta aclara que la medida sería ilegal MARTA PÉREZ GUILLÉN Martes, 3 octubre 2017, 23:30

Soledad Hueso, propietaria de un local que normalmente tiene arrendado en la capital autonómica, asegura que si de algo es culpable es de confiar en quien no debía. «De nada más», recalca. Por este motivo que encuentra su razón de ser en una avería ignorada durante meses por parte de su último inquilino, su familia lleva casi dos años afrontando el pago de 20.000 euros a Aqualia.

La afectada indica que en 2013 alquiló su establecimiento a una persona y que fue en diciembre de 2015 cuando descubrió todo el pastel en las dependencias de Aqualia. Allí le informaron de la deuda contraída durante un año. «Nos esperábamos algo, pero nunca esa cantidad. Fue un verdadero palo», recalca.

El hecho de que el inquilino llevara seis meses sin abonarles la mensualidad acordada les obligó a indagar sobre posibles impagos. Tampoco abonó la tasa de recogida de basuras además de hacer caso omiso a los recibos del agua. Incluso de uno que llegó en abril de 2015 y que ascendía a 1.700 euros. «Había una fuga interna en el local. No era detectable a simple vista. Pero Aqualia no nos informó nunca de que se estuviera dando esta situación», describe.

Después de tratar con abogados, ir a juicio e iniciar un proceso de desahucio, el arrendatario fue declarado insolvente. De acuerdo a la normativa vigente que rige este tipo de situaciones, el dueño es subsidiario de afrontar la deuda contraída por el inquilino en última instancia.

La familia de Soledad ya ha pagado unos 7.000 euros del total. «Conseguimos un aplazamiento de deuda y de 500 euros al mes ahora pagamos 250. Aún así para mi familia, que es modesta, es como una segunda hipoteca», explica.

Una rebaja del impuesto

Soledad Hueso es consciente de que la deuda tiene que afrontarla. Pero esta familia lucha por una condonación del canon del agua que impone la Junta y que en su caso asciende a 4.700 euros. «Aqualia ha dado un tratamiento distinto a esta situación por tratarse de una fuga, buscamos que la Junta haga lo mismo. Que rebaje el impuesto», explica al mismo tiempo que asegura que tiene conocimiento de que esta solución se ha dado antes con un problema similar.

Hueso además subraya que se ha encontrado con todas las puertas cerradas a las que ha llamado. Ha mantenido un encuentro con el alcalde, además de haber enviado varios escritos al Consistorio. «Osuna nos dio buenas palabras y palmadas en la espalda. Hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada de él», remarca.

También ha podido exponer su caso a la Inspectora de Tributos de la Junta de Extremadura, organismo que ha desestimado su solicitud. Aún así, la afectada ha recurrido.

Por su parte, la Administración regional indica que no se pueden tramitar condonaciones de deuda si esta acción no se refleja en la ley, como es el caso. Desde el Ayuntamiento de Mérida aseguran que no han recibido ninguna reclamación al respecto.