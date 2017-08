Una familia de la calle Toledo vive con miedo a que su casa se derrumbe Rosario Rodríguez junto a su hija Chari y su marido Julio Pacheco frente a su casa en la calle Toledo. / BRÍGIDO Asegura que una obra en la vivienda colindante ha provocado que aparezcan grietas y que se descuelgue unos centímetros hacia abajo MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Lunes, 14 agosto 2017, 08:31

En la calle Toledo número 24, próxima a Marquesa de Pinares, vive desde hace 20 años Rosario Rodríguez junto a su marido Julio Pacheco, pensionista, y su hija Chari, que padece una discapacidad. Pegada a su vivienda, en el número 22, una cuadrilla de albañiles trabaja en la reforma de la casa colindante desde hace quince meses. Lo que a simple vista parece un asunto de lo más cotidiano se ha convertido para esta familia en una auténtica pesadilla.

Rodríguez y su marido explican que desde el inicio de la obra han ido padeciendo todo tipo de calamidades. En un primer momento el hecho de que los albañiles apuraran al máximo el grosor correspondiente de la pared maestra, de arriba abajo, provocó que en la pared de la vivienda de esta familia salieran grietas de gran tamaño por prácticamente todas las habitaciones de la planta baja, afirma. «Están poniendo ladrillos sobre mi pared, cuando ellos deberían construir la suya propia», subraya la vecina al tiempo que toca sus azulejos para demostrar que la estructura de su casa suena a hueco.

También dice que el alcantarillado se encuentra pegado a los cimientos de la casa y con más profundidad. Aun así el colmo llegó cuando procedieron al derribo de la vivienda para volver a levantar los cimientos. Asegura que esta acción ocasionó el resquebrajamiento de la parte superior de las paredes. «Me han dejado descolgada la casa», recalca Rodríguez, mientras Pacheco apunta que «se ha caído hacia abajo unos 12 centímetros».

Urbanismo señala que la reforma cuenta con todas las licencias pertinentes

La familia además subraya que en la segunda planta de su unifamiliar los albañiles se están metiendo en su terreno. «La parte de arriba de nuestra casa es un poco más estrecha, y ellos han aprovechado nuestro espacio para ampliar su vivienda», subraya el emeritense. Y no solo eso. «Hacen uso de nuestra azotea para lo que les da la gana».

Los arreglos

Rodríguez reconoce que si bien los dueños se han hecho cargo de los arreglos hasta la fecha, por intentar conciliar la situación de la mejor manera posible, las grietas han vuelto a salir y del resquebrajamiento de la fachada provocado por la reforma de la casa contigua no se quieren hacer responsables. «Nos han hecho una chapuza, y ahora encima nos dicen que ya ha sido bastante gasto. Que no se responsabilizan de nada más», destaca la familia. Al mismo tiempo recuerdan que durante semanas vivieron entre puntales.

«Nos pagaron una pensión 20 días, y como ya les pareció bastante tuvimos que volver a nuestra casa en plena obra», indica Rodríguez. La vecina añade que su hija, a causa de su discapacidad, tiene que dormir en la planta baja, en la que tiene una cama. «Así no podemos estar, tengo miedo de que la pared se caiga, mi casa se desmorone y nos pase algo», incide el matrimonio con impotencia y sin poder contener las lágrimas.

Si algo de eso pasara no sería el primer susto que se llevarían. Asegura que uno de los días su patio amaneció lleno de tablones y puntales que se habían desplomado de la obra contra los escalones de esta familia, provocando más desperfectos y la nueva construcción de los mismos. «Si llega a estar mi hija en la terraza o mi nieto hubiéramos tenido una desgracia», recalca Pacheco. Desde entonces, el patio exterior no lo pisan por miedo a lo que pueda suceder.

La vecina también alega que aunque la zona se corresponde con una de las más viejas de la ciudad, con el poco sustento que manejan han ido haciendo las mejoras en su vivienda. Arreglos que también se han visto afectados por las grietas con las que conviven. «Yo sé que mi casa es vieja, pero el hecho de que lo sea no quiere decir que se venga abajo sin ningún tipo de justificación. Estaba perfectamente hasta que comenzó la obra».

Escritos y denuncias

Al ver que ni el arquitecto ni los propietarios atienden a sus quejas, esta familia ha buscado el amparo de las instituciones para que atiendan su caso. Al primer lugar al que acudieron fue a la delegación de Urbanismo. «Les hemos comunicado nuestra situación, pero a nuestra casa no ha venido nadie», indica Rodríguez.

También se trasladaron a los juzgados de la capital autonómica. «Allí me informaron de que pusiera una denuncia previa en la Policía Nacional», explica. Y así lo hizo. No solo denuncia el hecho de que la estructura de su vivienda se está viendo afectada por las obras y que están haciendo uso de su terreno. Afirma que la cuadrilla que lleva a cabo los trabajos no utiliza cascos, ni arneses y carecen de las medidas de seguridad preceptivas. Tampoco hacen uso de las redes de protección, dice, lo que explica que los escombros cayeran al patio de esta familia.

Este medio intentó hablar con el arquitecto encargado de la reforma en el número 22, y prefirió no hacer ningún tipo de declaración. Desde la delegación de Urbanismo informan que la reforma tiene las licencias perceptivas. También que el hecho de que aparezcan fisuras en la vivienda es una cuestión que tiene que resolverse entre las partes. Aun así, ante las denuncias por parte de la familia la obra ha sido visitada por técnicos municipales, que no observó hasta la fecha problemas que revistan gravedad y sí subsanables una vez finalice la obra, por lo que entienden que ya han atendido la demanda.

Mientras la denuncia de esta familia sigue el curso legal espera sentada en su hogar escuchando como golpean los cimientos de su casa.