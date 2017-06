Una cigüeña duerme en casa

Tomás Hurtado paseaba hace unos días por la tarde por una de las calles de la barriada de San Bartolomé cuando se encontró a un joven que estaba atendiendo en la acera a una cigüeña. Se acercó para ver qué pasaba. Ignoraban cómo había llegado el animal hasta allí. Como no sabían qué hacer con ella ni tampoco si estaba herida, decidieron llamar a la Policía Local. Los agentes municipales les dirigieron a un servicio de recogida de animales que tiene la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. «Aquí nos dijeron que ya habían acabado el servicio y que hasta el día siguiente ya no podían recoger al animal. Así que, para no dejarla, ahí decidí llevármela a mi casa, como me aconsejó el personal de la Junta», explica Tomás.

Así que se la llevó a su casa. Allí la acomodó en una caja y, siguiendo las directrices que le había dado el personal de la Junta, no le ofreció ni agua ni ningún tipo de alimento. La sacó de la caja y le puso unos papeles y cartones debajo para que estuviera cómoda. El animal se acomodó en un rincón del salón, sitio que eligió para pasar la mayoría del tiempo, aunque de vez en cuando se movía por toda la estancia. «Se veía que estaba un poco asustada, pero no estuvo nada inquieta y se portó bastante bien», indica Tomás, que añade que de vez en cuando movía las alas como con la intención de volar.

Tomás, que vive con su mujer y su hijo, dice que la cigüeña no era adulta pero que sí que podía tener más de un metro de altura.

A la mañana siguiente, se pusieron inmediatamente en contacto con Tomás desde el servicio de recogida de animales. Se presentaron en su domicilio y se la llevaron.

Tomás cree que la cigüeña podría proceder del entorno del Acueducto de los Milagros y que por eso se la encontró en una calle cercana. No sabe si se cayó herida, despistada o buscando incluso la sombra.

Precisamente, hace también varios días se pudo ver a una cigüeña buscando la sombra en uno de los nuevos quioscos que se construyen en la Plaza de España.