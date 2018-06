La Escuela de Hostelería formará a profesionales que dirijan camareros Dos camareros montan las mesas para las comidas de los jueves a mediodía. :: j. m. romero El centro cuenta ya con el grado medio de Servicios de Restauración, con lo que la implantación del superior completará la formación de los alumnos M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Lunes, 25 junio 2018, 08:23

La Escuela de Hostelería ofrecerá, a partir del próximo curso, el grado completo de formación de personal de sala con la incorporación del grado superior de Servicios de Restauración. Todo aquel que se quieran formar en esta materia podrá obtener el grado medio y el superior. La escuela ofrece un recorrido completo de cuatro años, dos de grado medio y otros dos de superior. Para el curso 2017/2018 se ofertan alrededor de 30 plazas.

En la actualidad, en estas instalaciones se forman responsables de sala y cocina, es decir, camareros y cocineros, pues uno de los grados que se cursa es el superior de Dirección de Cocina.

En cuanto a Servicios de Restauración, hasta ahora solo se puede conseguir el grado medio, es decir, formarse para ser camarero. Con la nueva implantación estudiarán para ser responsables de camareros, pues se trata del grado superior de este título. Se va a formar a profesionales para que dirijan un equipo de camareros. Serán sus responsables, los que los organice.

Para acceder al grado medio se necesita tener la ESO. Si embargo para cursar el superior hay que acreditar poseer Bachillerato.

El director de la Escuela de Hostelería, Pedro María Rodríguez, explica a HOY que aconseja a los que quieran estudiar Servicios de Restauración que primero empiece por el grado medio, aunque se pueda acceder directamente con el Bachillerato.

El que curse este grado superior aprenderá, entre otras cosas, a organizar un servicio de alimentos y bebidas en un restaurante o cafetería. «Sabrá organizar la compra de alimentos y bebida, planificar unos objetivos económicos, unos protocolos de calidad. En definitiva, se prepara para llevar a cabo una planificación estratégica para definir cómo y de qué manera organizar un restaurante o cafetería. Podrá organizar los camareros, los espacios...».

Otra de las ventajas que tiene cursar el grado superior es que aprenden dos idiomas. Si el grado medio tiene un idioma, que es el inglés, el superior tiene una segunda lengua extranjera. En este caso es el alemán.

Pedro indica además que solicitaron este nuevo grado para la escuela porque consideraban que al poseer ya el medio sería muy beneficioso para los alumnos completar la formación con el superior.

Gran demanda en el sector

Asimismo, explica que en la actualidad hay una gran demanda de profesionales formados y cualificados en el sector de la restauración. «En Extremadura, el 17% de todos los contratos que se hacen están vinculados con el sector de la hostelería».

Si bien es cierto que con estudios de cocina hay bastante profesionales, y muy cualificados, existe mucha demanda de camareros. Pero de profesionales que tengan una buena formación, no hay tantos.

«Hay mucha gente que trabaja de camarero porque, por ejemplo, ha dejado los estudios, no hace nada y se mete a ello. Pero no tienen formación para saber atender al cliente o no siguen un protocolo o unas normas. Y eso, en una sociedad en la que cada vez el cliente es más exigente y demanda la mejor atención. Si se da una buena imagen del negocio y un buen trato al cliente, este seguro que volverá», sentencia.

La Escuela de Hostelería, como centro de referencia nacional, tiene un órgano directivo, que es el Consejo Social. En él están representados desde la propia administración, los alumnos o profesores, hasta las centrales sindicales, pasando por los empresarios. «Estos son los que han planteado la necesidad de tener el grado superior del Servicio de Restauración, ya que hay una altísima demanda de profesionales de sala formados», insiste.

De hecho, una de las principales formaciones que se imparten en la escuela es la de sumiller. Y otras colocaciones que tienen estos chicos son las de maitre, jefe de sala o jefe de banquete .