La Escuela de Arte y Diseño de Mérida es un referente nacional en la formación de mosaico Varios alumnos atienden la explicación de un profesor en una de las aulas de diseño. :: j. m. romero Algunos de los estudios que se imparten en el centro, como talla de piedra y cerámica, lo cursan más chicas que chicos M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Lunes, 21 mayo 2018, 08:06

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida es como tres escuelas juntas. Por un lado va el Bachillerato de Arte, por otro los ciclos formativos y en tercer lugar los estudios superiores, donde se incluye Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, que son equivalentes a los estudios universitarios, aunque en este caso no lo imparte la Universidad de Extremadura sino la Consejería de Educación.

Dentro de los ciclos formativos hay tres diferentes y son equivalentes a FP: uno de ellos es Reproducciones Artísticas en Piedra, lo que también se conoce como talla en piedra. Los otros dos son Mosaicos y Cerámica Artística.

Según explica a HOY el director, Arturo Portillo, la Escuela de Arte de Mérida es un referente a nivel nacional en cuanto a la formación de mosaico. «De alguna manera, se puso una escuela de arte en Mérida por el tema del mosaico».

«La escuela está llena de alumnos que eran patitos feos y cuando se han formado se han convertido en cisnes» Arturo Portillo | Director de la Escuela de Arte

Indica además que son bastantes los jóvenes que empiezan en la escuela cada curso escolar. «Que continúen hay menos. Hay algunos que se apuntan a esto porque les gusta, pero si encuentran un trabajo se van», lamenta. «En Mosaicos tenemos un grupo que ya está en vinculación con Conímbriga (Portugal) porque quieren crear un centro de mosaicos en Portugal y nos han tomado a nosotros de referencia».

Portillo informa que, al menos este curso, en talla en piedra hay más chicas que chicos; en mosaico las mujeres y los hombres están más equilibrados en número y en cerámica también hay más chicas que chicos. «En lo que entendemos como enseñanzas vocacionales tenemos una gran variedad de alumnos. Desde gente que espera a jubilarse en sus trabajos a personas que lo tienen muy claro desde pequeños. Otros que acaban Bellas Artes y viene a especializarse, independientemente del nivel, porque lo que quieren es adquirir conocimientos en mosaico o talla en piedra. Aunque la formación es académica, da la posibilidad a los alumnos de vincularse con otros estudios. Hay mucha gente que acude para coger el conocimiento artístico por cuestión personal, por vocación», explica.

Otro perfil de alumno es cualquiera que empieza en alguno de los tres ciclos y va enlazando uno con otro. «De alguna manera se convierten en alumnos eternos que ya están independientes haciendo sus encargos y trabajos y que van complementando con formación».

Inquietud artística

El director de la escuela anima a todas las personas que tengan una inquietud artística a que, al menos intenten hacer algo en esta escuela relacionado con su pasión. «Lo importante es que guste. Aquí también se ve mucho lo que yo llamo 'los fiebres y las tortugas'. Los primeros son los que llegan y se creen genios y luego se duermen los laureles. Las tortugas son aquellas personas que no se lo creen tanto y de forma callada y constante lo consiguen».

También describe a ese perfil de joven que cuando estaba en clases de matemáticas o de lengua se aburría tanto que se pasaba las horas dibujando en los bordes de los libros y cuadernos. «En la escuela tenemos bastantes historias de éxito de ese tipo. Gente por la que no daban mucho académicamente hablando y el profesor de plástica veía en él un gran potencial. Y han llegado aquí y son verdaderos talentos. De hecho, esta escuela está llena de alumnos que en su entorno eran patitos feos y cuando se han formado se han convertido en cisnes. Muchos de nuestros alumnos vienen con oposición familiar y muchos padres aún no entienden que sus hijos se quieran dedicar a algo relacionado con el arte. En este mundo no hay futuro para los picaflor. Pero sí para los que se dedican intensamente, en serio y de forma constante», insiste.

Más El plazo de inscripción concluye el 12 de junio

Portillo critica también que dentro de los planes de inserción de FP que hace la Consejería de Educación «no incluyen nada que tenga que ver con músicos, actores o artesanos, con todo lo que mueven estas personas». «Solo que hay que ver la cantidad de dinero que se invierten en conciertos. Y en ocasiones se tratan como si fuesen titiriteros que van por pueblos tocando la flauta», critica.

Por otra parte, informa que en breve saldrán las prescripciones para cursar los estudios superiores de la escuela, que son equivalente en todo a los universitarios. «Con esto la gente puede hacer un máster, presentarse a oposiciones, hacer sus Erasmus...». Sobre Diseño Gráfico, que es comunicación visual, Portillo explica que tiene salidas en el sector editorial o publicitario, diseño web... Y el Diseño de Interiores con todo lo que tiene que ver con el paisajismo, escenografía, escaparatismo o diseño de interiores propiamente dicho.