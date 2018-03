Down Mérida organiza actividades para proyectar una imagen inclusiva Este miércoles se celebra el Día Mundial del síndrome de Down REDACCIÓN Martes, 20 marzo 2018, 19:37

En el Día Mundial del síndrome de Down y bajo el lema 'Lo único imposible es aquello que no se intenta y contigo haremos más', Down Mérida ha organizado este miércoles diversas actividades con el fin de proyectar una imagen social positiva y de inclusión plena de las personas con este síndrome, mostrando su capacidad de superación y rompiendo prejuicios. Se proyectará la película 'La historia de Jan', en el centro cultural Alcazaba, a las 10.30 horas; se realizará un paseo monumental, a las 16.30 horas, con dos personas con síndrome de Down como guías; y habrá un acto central en la Plaza de España, a las 17.30 horas, con la intervención de la presidenta de Down Mérida. El acto incluye la lectura de un nanifiesto, la realización de un mosaico humano, una gynkana inclusiva, hinchables y animación con DJ.