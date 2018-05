El director del Consorcio aboga por cámaras en monumentos de Mérida para evitar el vandalismo Cámaras instaladas en el entorno del Templo de Diana. :: brígido Félix Palma señala que, si se llegaran a instalar, se hará con todas las garantías legales necesarias M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 12 mayo 2018, 09:06

Los actos vandálicos son uno de los grandes enemigos a los que tiene que enfrentarse el patrimonio histórico artístico y arqueológico de Mérida. Aunque la educación y la concienciación desde niños parece hacer efecto, al menos en los estudiantes que participan en la iniciativa del Consorcio de la Ciudad Monumental 'La escuela adopta un monumento', en otros casos no es suficiente.

La imagen de yacimientos arqueológicos, paredes y muros de monumentos pintados con grafittis, llenos de restos de botellón e iluminación artística apedreada o arrancada de cuajo es habitual en una ciudad como Mérida, donde el patrimonio se integra totalmente en el paisaje urbano, y está al alcance de cualquiera.

Para evitar casos como el de pintadas en la muralla de la Alcazaba o en las paredes de la plaza del Templo de Diana, daños en los focos que iluminan el Acueducto de los Milagros, orines y restos de botellón bajo el Arco Trajano o basura y escombros en el entorno de la Piscina Limaria, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, aporta una idea que, en su opinión, evitaría muchas escenas como las descritas anteriormente.

El Consorcio entiende las dificultades legales para su implantación pero no será óbice para pedirlas

Palma expresa a HOY su deseo de poder instalar cámaras de vigilancia en los recintos monumentales. «Soy totalmente partidario de instalar cámaras de vigilancia disuasorias en los recintos monumentales como pueden ser la Alcazaba, el Templo de Diana, el Arco Trajano... Evidentemente con todas las garantías legales necesarias. Aunque también soy consciente de las dificultades legales existentes para su implantación», insiste.

De todas formas explica que «eso no va a ser óbice para que las solicitemos. Entendemos que son necesarias para intentar atajar el vandalismo que afecta a nuestros monumentos».

Hay que recordar que, cuando se inauguró la plaza del Templo de Diana, se ubicaron algunos de estos dispositivos en varias de las esquinas. Pero no se hicieron expresamente para vigilar el monumento en cuestión, sino por las características de los negocios que allí se iban a instalar. De todas formas, a día de hoy estas cámaras no están operativas. Nunca llegaron a funcionar porque no se llegó a culminar el proceso para poder observar las imágenes desde los monitores, según explicaba el Consorcio en aquel tiempo.

Acedo lo propuso en 2014

Hace ya varios años, en 2014, cuando el ahora portavoz municipal del PP, Pedro Acedo, era alcalde, también propuso la idea de instalar cámaras en el entorno de los monumentos para intentar erradicar los actos vandálicos.

Fue en marzo de ese año. El día 19 de ese mes tenía lugar la inauguración de las obras de mejora del entorno del III Milenio y el ajardinamiento de la zona del Acueducto de San Lázaro-Rabo de Buey. No pasó ni un mes y paseantes y vecinos denunciaban públicamente que casi la totalidad de las lámparas que alumbran el jardín adyacente al acueducto habían sido atacadas. Aparecieron rotas de un día para otro 17 de los 21 focos instalados.

Tras recibir la noticia del acto vandálico Acedo propuso públicamente la instalación de cámaras de vigilancia, al menos, en la zonas monumentales de la ciudad para intentar evitar hechos como este.