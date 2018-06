«Deseaba salir del hospital y abrazar a los policías que me han salvado la vida» Félix Lavado con tres de los agentes y el Comisario (derecha). :: hoy Félix Lavado estuvo ayer en Comisaría para agradecer a cinco agentes que le salvaran la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 2 junio 2018, 08:41

La trágica historia que comenzó el pasado 22 de enero en la casa de Félix Lavado ha tenido el mejor de los finales. Tras conseguir despertar y volver a la vida después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, una de las primeras cosas que ha hecho fue agradecer a varios policías nacionales el gesto de salvarle la vida.

Como ya contara HOY hace unos meses, el pasado 22 de enero, sobre las 17.30 horas, la Comisaría de Mérida recibió una llamada en la Sala del 091. Un hombre de 65 años, uno de los hijos de Félix, alertaba de que su padre se encontraba inconsciente en su casa. Estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria.

Se turnaron para reanimarle

Ha estado ingresado tres meses en el Hospital de Mérida y ha pasado por tres operaciones

Los agentes de la Policía Nacional que rápidamente acudieron a la casa de Félix, situada en la calle Camino del Peral, se encontraron a un hombre con la piel totalmente amarillenta y sentado en el sofá. Comprobaron que en esos momentos ya no tenía ni pulso ni respiración. Mientras uno de ellos solicitaba la asistencia de los servicios sanitarios, los otros se alternaban realizándole la técnica de reanimación cardiopulmonar. Consiguieron que minutos después Félix volviera a respirar y recuperara el pulso.

Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital de Mérida, donde ingresó en la UCI. Fue intervenido quirúrgicamente incluso en tres ocasiones, y estuvo ingresado más de tres meses pero ya se encuentra de nuevo en casa dispuesto a seguir viviendo muchos años más.

Fe en el ser humano

Sobre todo con la fe en el ser humano renovada y la fuerza que le ha dado poder conocer, por fin, a sus salvadores.

Encuentro emocionado

Antonio Manuel, José Ángel, Francisco Javier, Fermín y Francisco José fueron los cinco agentes de la Policía Nacional que intervinieron en su caso, aunque ayer solo pudo saludar y abrazar a tres de ellos y también al comisario jefe de Mérida, Aurelio Fernández, que confesó que todos se emocionaron mucho al producirse el esperado encuentro.

«Me había propuesto no emocionarme, porque no me conviene, pero no lo pude evitar cuando por fin pude conocer y abrazar a mis ángeles de la guarda, a mis salvadores», comentó ayer Félix, que también explicó que, aunque él no recuerda nada de lo que le ocurrió, su familia le ha contado lo mal que lo ha pasado, sobre todo, los 15 días que estuvo sin poder despertar en la UCI.

«Yo ahora me encuentro bien, perfectamente, y llevando una vida tranquila. En casa uno se cura mejor que en ningún sitio. Después de estar tres meses en el hospital, una de las cosas que más deseaba era poder salir y dar un abrazo a cada uno de los agentes». Félix también resaltó «la valentía y la profesionalidad de los agentes», y aseguró que está eternamente agradecido a estos agentes.