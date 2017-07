Ricardo Gómez: «Decir no a Mérida sería de suicida» 01:21 El madrileño debutó anoche en el Festival de Teatro Clásico con 'La Orestíada' de Luis García Montero y José Carlos Plaza MARTA PÉREZ GUILLÉN mérida. Jueves, 6 julio 2017, 11:17

Pasar desapercibido no es precisamente su fuerte. Ya sea porque media España lo ha visto crecer a través de la pantalla, participando en una de las series que más éxito ha cosechado en los últimos quince años, 'Cuéntame cómo pasó'. O porque derrocha esa simpatía innata del que es joven y disfruta de una trayectoria profesional envidiable. O por su sonrisa. Inmensa. Sea lo que sea, lo cierto es que Carlitos en la ficción, Ricardo Gómez cuando apagan las luces de los decorados gana en las distancias cortas. Y más si como fondo tiene el Teatro Romano. El madrileño debutó anoche en el escenario emeritense cediendo voz y cuerpo a Orestes, en 'La Orestíada' que firma Luis García Montero y dirige José Carlos Plaza.

-Hace dos años, su compañero y amigo, Santiago Crespo debutó en Mérida con 'Asamblea de mujeres' de Juan Echanove, y usted vino a verle, ¿se imaginó entonces trabajando en el Teatro Romano?

-Sí que recuerdo lo que dije cuando me senté entre el público. Entré veinte minutos antes. Veinte minutos en los que pude ser testigo de cómo se llena el graderío de gente. Y le dije a los que me acompañaban «yo quiero trabajar aquí algún día, esto me parece espectacular». Es una cuestión de energías aunque suene muy raro, pero de pronto te sientas y hay seis mil ojos mirando al mismo punto. Eso es una cantidad de energía tremenda, y si le sumas que te sientas sobre unas piedras que tienen más de dos mil años, que ya entonces se hacía teatro y adoraban esta profesión, ya ni te digo. Pensé eso, «ojalá, algún día». Ni en mis mejores suposiciones, sueños, estaba que dos ediciones más tarde estaría inaugurando el Festival de Teatro. Eso es lo bonito de esta profesión que te sorprende con oportunidades como Mérida. Y hay que intentar aprovecharlas al máximo. Me siento un privilegiado.

-¿Cómo ha sido el reencuentro con el Teatro sabiendo que esta vez actúa en una obra?

-Ha sido muy impactante. Es una sensación que no se puede describir. No se puede comparar con nada. Es única. Sientes mucha emoción, mucha admiración y también responsabilidad. Pero una responsabilidad que supone a la vez un placer tremendo.

-Hábleme de ese momento en el que el libreto cae en sus manos por primera vez...

-Yo me había propuesto descansar este verano. Afortunadamente, toco madera, ha sido un año muy completo. Con mi primera película, volver al teatro, al Centro de Arte Dramático Nacional después de seis años, una nueva temporada de la serie de Cuéntame que ha resultado además estupenda. Mejorando las cotas de audiencia, y sobre todo de trama. Trabajando textos maravillosos. Y yo me propuse regalarme tres meses de vacaciones. Pero claro, cuando llega a tus manos un texto de Esquilo versionado por Luis García Montero, y te dicen quién te va dirigir, con quién vas a trabajar y dónde vas a trabajar... Habría que ser un suicida si no te metes, pero creo que igual de suicida que metiéndote. Lo comenté con mi gente de confianza, gente de teatro que lo ha hecho todo, y me dijeron «adelante». Echanove, por ejemplo también me dijo «ya descansarás».

Imagen. Ricardo Gómez interpretando a Orestes en la obra la 'La Orestiada' / BRÍGIDO

-Su personaje es Orestes...

-Es el personaje más grande al que me he enfrentado a lo largo de mi carrera sin dudarlo. Y uno de los más grandes para mí de la historia del teatro. En Orestes está todo. Todo lo que puedes esperar de un ser humano está dentro de él. Representar toda la historia de la humanidad es imposible. En esta obra representamos un aparte de Orestes. Estoy tremendamente agradecido al director de la obra, José Carlos Plaza porque desde el primer día que ensayamos me cogió de la mano y me dijo «no te suelto hasta el 5 de julio. Te voy a intentar transmitir toda mi sabiduría». Que es mucha, porque hablamos de un grande del teatro. Un sabio en toda regla. Y yo he aprovechado esta oportunidad que se me ha presentado. Le cogí la mano fuerte y le dije «no me separo de ti hasta el día 9 y ya veremos si después del 9 me separo». Y hemos trabajado en profundidad todo lo que el tiempo y las neuronas nos lo han permitido. Hemos buscado, buceado, experimentado y probado. Y el resultado de ese caldo de estos meses es lo que estamos presentando al público de Mérida.

-Trabajar este personaje, ¿puede suponer un antes y un después en su vida?

-Mi carrera es una parte de mi vida y desde luego venir aquí, a trabajar, ya es un antes y un después en mi vida. Trabajar un personaje y un texto como este, como es Orestes, Esquilo, José Carlos Plaza y Luis García Montero, todos estos nombres condensados, ya es un antes y un después en mi carrera y en mi vida. No me refiero a que eso se tenga que traducir en proyectos. No. A nivel interno esto es totalmente un antes y un después porque yo no sé que más hay después de estrenar un Orestes en Mérida. Por supuesto que habrá cosas después y el tiempo lo dirá. Pero estamos rozando cotas muy altas. Estoy muy emocionado de poder estrenarme con un personaje así, rodeado de tantos profesionales como Ana Wagener, que es una de las mejores cosas que me ha pasado. Ella es todo dedicación y generosidad. Amaia Salamanca también ha sido un descubrimiento. Todo el elenco. Ese coro que interpreta ocho personas y que se traduce en un solo personaje, pero que a la vez representa a miles de voces . A todo un pueblo. Es una función que cuando termina lo último que me apetece es salir a celebrar nada. Me deja muy tocado, como si se me cayera un piano encima. Tocamos temas muy delicados y cuando termina la función, me quedo como que diez minutos en silencio. Recapacitando sobre lo que acabo de decir. Sobre lo que acabo de vivir. Sé que puede sonar un poco incomprensible pero ojalá que la gente que venga a verlo pueda entenderlo.

Vocación desde siempre

-Con 7 años participaba en una primera obra de teatro, ¿siempre tuvo claro que quería ser actor?

-Yo acompañaba siempre a mi madre al teatro. Me he criado viéndolo. Lo he mamado y es donde yo disfruto. Lo que para mí significa la plenitud se traduce en cuando sales a un escenario, si los vientos están favorables, lleno de gente. Que no es fácil, ahora parece casi un milagro. Pero creo que estamos viviendo una buena época. El teatro ha pasado por momentos complicados. Cuando hablas con alguien que supera los 60 años, y te cuenta lo que era antes lo miras como con envidia. Era una cosa de culto. Hoy en día no creo que tanto. Pero sí pienso que las cosas de calidad se están recuperando. Están recuperando a un público joven. En Madrid voy mucho al teatro. Tengo mis salas preferidas como El Español, El Canal, y cada vez veo más gente joven.

-En 2001 comenzó 'Cuéntame cómo pasó' y hasta ahora, ¿teme encasillarse?

-Yo estoy tremendamente agradecido a Cuéntame, a Carlos Alcántara. Ha sido una etapa maravillosa e importantísima. Pero sé que hay vida más allá de Cuéntame. He tenido un último año muy cargado de proyectos muy alejados de la serie. Muy nutritivos como actor y también como persona. Si tuviera algún miedo a ese encasillamiento, creo que se reflejaría.