Cuentacuentos en la Biblioteca del Estado Jueves, 3 mayo 2018, 08:22

La Biblioteca Pública del Estado centra su programación de mayo en los cuentacuentos. Una de las obras que podrá verser será 'Valdomero Van-Drike el Aventurero', a cargo de la compañía Aossa Extremadura. Para el 11 de mayo se ha programado 'De aquí o de allí', que representará la compañía Carlos Arribas Carloco. El 18 de mayo, se podrá ver el cuentacuentos en inglés 'Tell me more' de la compañía de Carlos Arribas Carloco. Los cuentacuentos están recomendados para mayores de cuatro años, y todos comenzarán a las 18.30 horas.