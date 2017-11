El PP critica el estado en el que se encuentra el parque móvil de la Policía Local REDACCIÓN MÉRIDA. Viernes, 24 noviembre 2017, 07:36

El PP exige al equipo de Gobierno «soluciones» ante el estado del parque móvil de la Policía Local y la actuación del concejal, Marco Antonio Guijarro, que anuncia que el año que viene se externalizará el servicio de reparaciones de los coches policiales.

El concejal del PP Fernando Molina afirma que los vehículos «se encuentran en un estado de limpieza y mantenimiento deplorable y las motos no funcionan como debieran». Sobre los coches, afirma Molina que «uno no está operativo porque tiene dos ruedas pinchadas, otro no se puede usar de noche porque tiene las luces de cruce fundidas, otro tiene estropeada la batería y el cuarto tiene el bastidor doblado lo que impide abrir una puerta».