El PP continúa sin sustituto un mes después de la renuncia de la edil Bravo

Tras el rechazo oficial de Miranda y Saussol, Valdés espera a mantener una conversación con el partido y con Acedo antes de tomar una decisión

A comienzos de septiembre y coincidiendo con el inicio de la Feria, Raquel Bravo anunció su renuncia al acta de concejal, puesto en el que llevaba dos años desde la oposición. La decisión de la edil popular, exteniente de alcalde y exdelegada de Urbanismo, se justificó por motivos profesionales y supuso una importante baja para el equipo de Acedo. Un mes después, el grupo municipal del Partido Popular continúa sin un sustituto que ocupe el asiento de Bravo y además las negativas de los siguientes en la lista han dejado de ser rumores para ser hechos ciertos.

Tras la celebración del último pleno, en el que se oficializó la renuncia de la edil, el teléfono de los siguientes en la lista popular comenzó a sonar. El primero en contestar a la llamada de la secretaria de la Corporación fue Francisco Miranda. Renunció al acta alegando también motivos profesionales. El mismo esquema se repitió el pasado viernes con Begoña Saussol, la siguiente tras Miranda.

La postura de ambos ha desencadenado que la lista siga y se detenga en Miguel Valdés, delegado de Presidencia, Contrataciones, Patrimonio y Transportes Urbano durante la última legislatura del PP.

La celebración del congreso local del Partido Popular podría dilatarse hasta marzo

Valdés asegura que, hasta que Saussol no ha renunciado, no se ha planteado nada. No tiene clara su decisión aunque dice que estará marcada por «lo que resulte mejor para Mérida».

Explica que la situación de ahora es distinta a la de hace dos años cuando se conformó el equipo de Acedo. «Dependerá de las exigencias, de lo que requieran de mí. De mis funciones», destaca. Motivos por los cuales espera mantener una conversación con el partido y también con Pedro Acedo antes de postularse. Valdés reconoce que todo esto le ha pillado por sorpresa. «Cuando vas el 13 en una lista no esperas que algo así pase. Ha sido bastante sorprendente», remarca.

Acedo espera que sea Valdés

Por su parte, el exalcalde y ahora portavoz del PP, Pedro Acedo, valora como normal las renuncias de Miranda y Saussol. «No es que no quieran, es que las circunstancias no son las mismas y es entendible. La mayoría de los que forman parte de la lista son autónomos y antes que nada está la familia», expresa el ahora diputado en Cortes.

Del mismo modo adelanta que ya ha mantenido conversaciones con Valdés. La última ayer por la tarde. «Está pendiente de la salida o no de un negocio, pero supongo que sí, que aceptará. Creo que será él el sustituto de Bravo», adelanta. Aún así, también informa que Antonio Amores, el número 14, tendría total disponibilidad para ocupar un asiento dentro de la Corporación municipal si Miguel Valdés no toma finalmente el acta de concejal.

Sobre la celebración del congreso local del PP, que debería ser antes de que finalice el año, Acedo explica que en la última reunión del Comité Ejecutivo se amplió el plazo hasta marzo próximo.

El edil asegura no haber meditado aún sobre si volverá a optar a la presidencia de su partido y a ser candidato por Mérida en las elecciones de 2019. «Cualquier afiliado tiene derecho a presentarse, aunque yo por ahora no lo he pensado», finaliza.