Las concejalías deben entregar el borrador de los presupuestos esta semana

El Consistorio se encuentra trabajando actualmente en la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Yáñez, informó que las delegaciones tienen la orden de finalizar esta semana el borrador.

Después llegará a la concejalía de Hacienda, donde la intervención se encargará de verificar si las partidas se ajustan al techo de gasto conforme al plan de ajuste del 2012 al 2032. También se tendrá en cuenta las medidas de fiscalización y restricción que marca el Ministerio. «Una vez aprobado se les trasladará a la oposición», indicó Yáñez.

Grupos de la oposición

La edil socialista además recordó que se encuentran en mayoría simple por lo que, sin la colaboración de la oposición, las cuentas generales volverán a no salir hacia adelante. También que el compromiso adquirido desde el comienzo de la legislatura con los grupos municipales ha sido el de facilitar la documentación necesaria para que puedan conformar sus propias propuestas de cara a los presupuestos. «Esas iniciativas no han llegado nunca a las comisiones de Hacienda ni en las reuniones que propusimos con el resto de partidos. No hay voluntad», recalcó Yáñez.