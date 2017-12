Cinco y cuatro años de prisión para los acusados de una agresión con cuchillos en Mérida Local del centro comercial El Foro, donde tuvo lugar la agresión. / HOY Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del 21 de septiembre de 2015 en el centro comercial El Foro de Mérida JUAN SORIANO Martes, 12 diciembre 2017, 23:24

Los acusados de participar en una agresión con cuchillos en Mérida en septiembre de 2015 serán condenados a una pena de cinco y cuatro años de prisión.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, celebró ayer el juicio por estos hechos. Pero no se llevó a cabo la declaración de la víctima y los testigos por la confesión de los autores, tras lo cual la Fiscalía decidió rebajar su petición de condena.

La acusación pública pedía para el principal acusado ocho años de cárcel por tentativa de homicidio y dos años más por tenencia ilícita de armas, y para su hermano ocho años por tentativa de homicidio. La confesión judicial permite atenuar la pena, que será de cinco y cuatro años, respectivamente. También deberán indemnizar a la principal víctima con 30.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del 21 de septiembre de 2015 en el centro comercial El Foro de Mérida. Según las declaraciones de los implicados, la pelea se inició por una discusión con un cliente, aunque la Policía sostuvo desde el inicio de la investigación que había un enfrentamiento previo.

Discusión en una bocatería

La Fiscalía estima que, tras discutir con su cliente, C. M. cogió un cuchillo del establecimiento y le asestó varias puñaladas en el costado y en la lengua. Viendo lo que estaba ocurriendo, su hermano, A. M., se acercó y clavó a la víctima otro cuchillo en el costado. La acusación pública sostiene que habría fallecido de no haber recibido asistencia médica inmediata. Una cuarta persona acudió en su auxilio, pero C. M. le golpeó con el cuchillo en la cabeza.

Los dos implicados permanecieron en paradero desconocido hasta que se entregaron el 28 de septiembre. Ese día se produjo la entrada y registro en el domicilio de C. M., donde fue hallada una pistola marca Ekol que había sido modificada para poder disparar proyectiles.