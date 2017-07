Un Calígula con mucho rock and roll triunfa en Mérida La segunda obra de la 63 edición, en cartel hasta el domingo y dirigida por Mario Gas, gustó a los más de 1.750 espectadores que asistieron al estreno Pablo Derqui, en su debut en el Teatro Romano, consiguió meterse al público en el bolsillo dando vida a un tirano elocuente y alejado de los estereotipos MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Viernes, 14 julio 2017, 08:26

Entre que empezaba la obra y no, los espectadores iban ocupando sus asientos. Unos saludaban a conocidos que no ven desde hace tiempo, pero que en el Teatro Romano se encuentran, porque en Mérida la cultura y sus noches mágicas con tintes clásicos y universales unen. Unen almas que buscan desconectar, evadirse de la monotonía diaria cansina que sabe a aburrida. Almas que invierten en un ticket de ida para aventurarse de lleno en el viaje que el Festival de Teatro Clásico les tiene preparado con cada espectáculo y del que su vuelta supone siempre un misterio. Uno sabe a lo que se enfrenta, a los textos y personajes que le transportarán al pasado, al futuro, a un mundo inventado o una realidad conocida. Uno sabe a lo que va al teatro, pero nunca que le invitará a levantarse de sus asientos y aplaudir como si no hubiera mañana, y a seguir pensando. Reflexionando.

El público que asistió al estreno de Calígula, dirigido por Mario Gas y protagonizado por Pablo Derqui, no solo comprobó en primera persona que cuando se trata de altas temperaturas en la capital autonómica el calor se lo toma en serio y socorridos resultan los programas de la obra a modo de abanico para calmar los sofocos. También experimentó lo que supone acompañar a un personaje fascinante en su propio y lento suicidio, mental y físico. En esencia, lo que es disfrutar de uno de los viajes que ofrece la cita cultural.

Entre vaivenes de abanicos y programas empezó la obra. Y lo hacía con una música celestial que poco a poco se tornó en acordes de pura maldad y dramatismo que no hacían más que presagiar el horror que sobre el escenario iban a experimentar los personajes, y por contra, el placer de los espectadores. Sobre la arena del Teatro, se erigía una imponente estructura, sobria y cuadriculada, que ubicaba a los actores a un nivel poco corriente en el frente escénico del monumento, y que sin embargo, resultaba más que atractivo. Resultaba diferente.

Los primeros en salir a escena fueron los patricios. «Nada», repetían. Y cierto era. Nada sabían del emperador Calígula desde hacía tres días. El amor que profesaba a su hermana, Brusilda, con la que mantenía una relación incestuosa, lo obligó a deambular a extra muros de palacio. Tres días le valió al emperador romano para alcanzar una verdad suprema. La suya, atada a lógica más abrumadora que se sustentaba en un nihilismo existencial llevado al extremo.

Y se marca un objetivo. Hacer posible lo imposible, como conseguir la Luna, su profunda obsesión y devolver al pueblo su libertad. Pero no la libertad a lo Willian Wallace. La libertad a través de los ojos de Calígula manifestada a través de ejecuciones y de hacer lo que se le antoja con el poder que le ha sido dado por derecho. Todo vale, como provocar el hambre, torturar a la clase alta, acabar con la vida de padres e hijos, e incluso obligar a que sus mujeres trabajen en su burdel. Todo, con tal de que alcancen esa liberación espiritual que él ha experimentado. Pero lejos de conseguir lo que se propone y alimentar sus intenciones, propaga un estado de horror, sí, pero supeditado a la lucidez de una lógica aterradora y haciendo uso de la mejor arma y más peligrosa, el miedo. «Un sentimiento puro, sin aleaciones», decía en un momento de la obra Derqui, sin falta de razón.

Porque a diferencia de otros Calígulas, el suyo y de Mario Gas, no se presentó a los espectadores como un pirado, perturbado, desquiciado y muerto de dolor por dentro. No. El suyo y de Gas, era un monstruo inteligente y consciente de sus actos. Creyente de que puede conseguir que todos vean a través de sus ojos.

Cómplices y verdugo

De ser un emperador ejemplar a un auténtico tirano, Calígula solo necesitó tres días. Y tres años aguantó el senado sus insultos, torturas y extravagancias, que lo veía como un auténtico incordio al que urgía quitarse del medio. Práctica bastante habitual en el momento y siempre, por lo que no sorprende que ese fuese su final.

Pero antes de que llegara ese momento, las excentricidades del Calígula recorrieron el Teatro Romano. Sin desvelar mucho más de la obra, boquiabierto se quedó más de uno al ver a Joker junto a La Máscara y David Bowie al ritmo de Let's Dance. O lo que es lo mismo, Cesonia, Helicón, sus cómplices hasta el final, y el propio Calígula, con movimiento de caderas incluido.

Y como no podía ser de otra forma, la guardia pretoriana fue quien acabó con su tiranía. Sin duda una de las muertes más creíbles que se han dejado ver sobre el escenario romano. Creíble y espectacular.

De ahí, que el público no dudara ni un minuto en ponerse en pie y aplaudiera sin parar durante minutos, en los que la compañía al completo recibió con creces todo lo que se habían dejado sobre el escenario, y no era moco de pavo.

El montaje de Mario Gas, que se sustenta en una traducción del texto de Albert Camus, puede presumir de una dramaturgia que, como ya ocurrió con Sócrates hace tres ediciones, invita a pensar, a tener presente y no olvidar. De las que supone un tremendo placer escuchar. Y más si es por boca de los actores escogidos para defender esta representación cargada de dinamismo, y sorprendente a partes iguales.

Espectacular fue el grupo de colifeos, formado por Pep Molina, Pep Ferrer, Anabel Moreno y Ricardo Molina, que interpretaban a varios personajes sobre escena. Los cuatro, y más sus voces, crecieron en el escenario de una manera vertiginosa. Como también lo hicieron Mónica López con Cesonia, la amante; Borja Espinosa como Quereas su igual; Bernat Quintana como Escipión, al que desespera, y Xavier Ripoll como Helicón, el perfecto amigo con el que todos sueñan. Todos, al completo, crearon un perfecto ensamblaje que consiguió llegar al público con esa facilidad que esconde un duro trabajo por detrás. Y aunque cada uno tiene su qué dentro de la obra, el peso de la representación recae indudablemente en su protagonista. Pablo Derqui demostró no solo que disfrutó de su debut en el Teatro Romano y que el personaje le venía como anillo al dedo, si no que sabe bailar y por su sangre corre verdadero rock and roll. Que lo dio todo y se desnudó, literal y metafóricamente, ante los espectadores, nadie lo duda. Y eso siempre se nota. Mención aparte merece la escenografía diseñada por Paco Azorín, viva y cargada de sentido.

El montaje de Mario Gas prometía ser uno de los platos fuertes de esta edición, y más que fuerte, lo fue de estrella Michelín. Chapó.