El Banco de Sangre no tiene web ni presencia en las redes sociales Lunes, 6 noviembre 2017, 07:49

«No podemos trabajar en pleno siglo XXI con medios del siglo pasado, e incluso del XIX». Así se expresa el director del Banco de Sangre de Extremadura, José María Brull. Se refiere con estas palabras a la poca difusión con la que cuentan sus acciones o campañas para animar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de donar. «Nosotros no tenemos una página web digna, ni twitter, ni facebook... Eso en una sociedad que vive permanentemente enganchada a las redes sociales. Entonces lo tenemos muy complicado», insiste Brull. «Nos cuesta mucho llegar a la gente porque no disponemos de medios para ello. Ahora cualquiera te monta campañas de difusiones enormes para venderte cualquier cosa. No podemos pretender tener la misma audiencia que Coca Cola si nosotros trabajamos con medios de hace 20 años y ellos están a la última», lamenta Brull. «Que una entidad como el Banco de Sangre de Extremadura, Banco de Leche Materna o un programa de donación de cordón umbilical no tengamos una página web en los tiempos que corren...». Insiste que, echando cuentas, no sale mucho más barato, por ejemplo, llegar con el mensaje de donación a la gente de los pueblos de la forma tradicional. «Tengo que cogerme el coche, gastar gasolina, comer si el sitio está lejos... Echas cuentas y piensas que quizás enviar 200 tweets al pueblo donde vayamos o hacerme más de 500 amigos sera mucho más efectivo y económico».