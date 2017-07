El Ayuntamiento de Mérida pide dos años de prisión para el concejal del PP Daniel Serrano Daniel Serrano, concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida El Gobierno local aprecia delitos de malversación y prevaricación por dar de baja un coche mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo JUAN SORIANO Lunes, 24 julio 2017, 23:45

El Gobierno local solicita una pena de dos años de cárcel y quince de inhabilitación para el concejal popular Daniel Serrano por presuntos delitos de malversación y prevaricación por el modo en que tramitó la baja de un coche municipal. También reclama que indemnice al Ayuntamiento en 2.200 euros.

Ante la petición municipal, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ya ha dictado auto de apertura de juicio oral. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa al estimar que no se ha producido ningún delito.

El procedimiento se inició con una denuncia presentada por el Consistorio emeritense en octubre de 2015, cinco meses después de que el PSOE ganara las elecciones municipales y sustituyera al Gobierno local del PP, del que formaba parte Daniel Serrano como delegado de Contrataciones y Patrimonio.

La denuncia fue archivada, pero el Gobierno local, con la oposición de la Fiscalía, recurrió y la Audiencia Provincial decidió que continuara la investigación. Ya se ha dado por concluida, tras lo que corresponde a las partes formular acusación o pedir el sobreseimiento.

El Consistorio ha optado por la primera opción. Según señala en su escrito, el vehículo, un Citroën C5, se encontraba en perfectas condiciones. Pese a ello, Serrano estimó que no era adecuado para el servicio público y decidió darlo de baja en abril de 2015.

Con ese fin, dio una orden verbal a un funcionario para que llevara el coche a un centro de destrucción situado en Lobón. El vehículo llegó rodando sin problemas a las instalaciones. Esta empresa no abonó cantidad alguna al Consistorio emeritense ni por el vehículo, ni por sus piezas, ni por la chatarra.

Para el Gobierno local, estos hechos representan un delito de malversación, por el que pide dos años de prisión y seis de inhabilitación; y otro de prevaricación, por el que reclama nueve años de inhabilitación. También solicita una indemnización de 2.200 euros, cantidad en la que fue tasado el vehículo destruido.

Sin embargo, la Fiscalía de Mérida considera que no se dan los elementos necesarios para establecer una acusación, y en todo caso estima que cualquier acción correspondería al ámbito administrativo en lugar del penal.

Reparación

La Fiscalía coincide con el relato de los hechos que hace el Ayuntamiento, pero destaca varias cuestiones. Recoge que la peritación solo tiene en cuenta el año de matriculación, 2004, pero no el estado real del coche (porque ha sido destruido). El propio Serrano afirmó en su declaración que contaba con más de 350.000 kilómetros y que se desviaba en carretera. Asimismo, aseguró que había pedido varios presupuestos para su reparación, pero que superaban el valor del automóvil.

El ministerio público también indica que en el desguace lo habitual era pagar al Consistorio 30 o 50 euros por cada coche, según contratos anteriores, y que por un vehículo con esa antigüedad abonarían en el mercado unos 150 euros, lejos por tanto de los 2.200 citados.

Por último, aunque reconoce que el procedimiento no fue el habitual, estima que no se puede hablar de un delito de prevaricación porque no se ha producido una resolución que pueda considerarse injusta.

Por todo ello, la Fiscalía ha vuelto a solicitar el archivo de las actuaciones. Sin embargo, como el Gobierno local ha decidido acusar y el juez no se ha opuesto, finalmente habrá juicio, que tendrá lugar en alguno de los dos juzgados de lo Penal de la ciudad.

Pedro Acedo Cañamero, abogado de Daniel Serrano, quien permanece como concejal del PP_en la oposición, señala que pedirá la absolución de su cliente al entender que no existe base para acusar.

En su opinión, no tiene sentido que un abogado del Ayuntamiento de Mérida presente un escrito contra un miembro de la Corporación por unos hechos que no causaron daño al Consistorio.

Según indica, el coche en cuestión se encontraba en mal estado y era un peligro para la circulación. Acedo Cañamero afirma que así lo aseveran varios testigos. Por ese motivo, se decidió que fuera retirado del servicio y se envió a un desguace para su destrucción.

También destaca que, como recoge la Fiscalía, en todo caso el perjuicio causado al Consistorio se estima en un máximo de 150 euros. Por todo ello, espera que se produzca una sentencia absolutoria.