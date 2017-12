El Ayuntamiento de Mérida denuncia ante la Junta 45 alojamientos turísticos ilegales Visitantes en la nave principal del Museo de Arte Romano. :: brígido El presidente de la Asociación Hostelera de Mérida insiste en la unión entre empresarios y gobiernos para luchar contra este tipo de fraude M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Jueves, 7 diciembre 2017, 07:38

Puente de Diciembre, Semana Santa o fines de semana en los que hay obras del Festival de Teatro Clásico son fechas en las que en Mérida, prácticamente, no cabe un alfiler. Son miles los turistas que se acercan a conocer la ciudad durante uno o dos días. Lo cierto es que, durante este puente, hoteles, hostales y apartamentos turísticos cuelgan el cartel de completo.

Hay que destacar que, de enero a octubre, han visitado la ciudad 205.000 turistas, lo que supone un 9% más que el año anterior, y se han registrado un total de 308.000 pernoctaciones.

La capital extremeña es la ciudad de la región que más ha crecido, turísticamente hablando, y ocho empresas de alojamientos turísticos han abierto sus puertas recientemente en la localidad, según palabras del director general de Turismo de Extremadura, Francisco Martín.

Estos últimos alojamientos son los que, según sus promotores, primero se han llenado para ocupar estos días. De hecho, algunos de ellos, ya tenían todas sus habitaciones con dueño a principios de noviembre.

Estos son los dos últimos apartamentos turísticos que se han incorporado a una red legal. Una red que compite contra la competencia desleal de los apartamentos turísticos ilegales, el gran problema del sector turístico, no solo en Mérida, sino en cualquier ciudad del país.

Si en diciembre del año pasado tanto el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, como el presidente de la Asociación Hostelera de Mérida (Ashomer) y director del Hotel Tryp Medea de Mérida, José Luis Hernández, y Genaro Garrido, vicepresidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) se unían en una sola voz para denunciar públicamente la proliferación de espacios ilegales de alquiler, un año después Hernández insiste en perseguir este tipo de negocios, muy presentes en la ciudad, y a los que se puede acceder a través de portales de Internet.

De hecho, según los últimos datos aportados por el alcalde durante la inauguración de los últimos apartamentos legales, el Ayuntamiento ha emitido un listado de 45 establecimientos ilegales. Incluso confirmó que ya se tramita alguna sanción contundente por parte de la Dirección General de Turismo. Organismo que, junto con el Consistorio, puede poner algún impedimento a la proliferación de este tipo de alojamientos con el fin de evitar que genere una actividad comercial ilegal. Además de demandarles la licencia de actividad se les abrirá un expediente y se les impondrá una multa económica. Estos espacios, que no tienen licencia de actividad, no declaran el IVA y no tienen contratado personal, hacen mucho daño al sector turístico en la ciudad.

Puertas al campo

Hernández indica a HOY, sobre la proliferación de apartamentos turísticos legales, que «todo lo que sea en igualdad de condiciones, está bien. Lo que es un fraude es la competencia desleal de los alojamientos ilegales. No ofrecen al cliente ni calidad jurídica ni alimentaria. Son usureros que ponen a disposición de los ciudadanos alojamientos en Internet que no tributan. Es muy difícil ponerle puertas al campo, pero hay que hacerlo», insiste Hernández. Ante esta situación, pide la unión de todos, empresarios y gobierno regional y local para acabar con los alojamientos ilegales.

En la actualidad, según datos que aporta Hernández, la ciudad dispone de unas 962 plazas de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. A estas hay que sumarles las de los últimos alojamientos turísticos legales que han abierto sus puertas, por lo que el número se eleva a más de 1.200 camas para visitantes en la ciudad.