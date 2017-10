La Asociación de Vecinos de La Antigua denuncia la proliferación de palomas Palomas en la plaza de la Corraleta que se ubica en La Antigua. R / J. M. Critican el estado en el que se encuentran la calle Padre Panero y la plaza de la Corraleta por la presencia masiva de estas aves REDACCIÓN MÉRIDA. Sábado, 14 octubre 2017, 09:35

Hace poco menos de un mes, HOY se hizo eco de las quejas por parte de los vecinos de la plaza de la Corraleta, que se ubica en la barriada de la Antigua, por la proliferación de excrementos de palomas y su falta de limpieza. Ahora es la asociación de la zona con su presidente a la cabeza, Luis Valiente, los que denuncian la presencia masiva de este ave en focos concretos que no hacen más que causar problemas a los residentes. Concretamente especifican la calle Padre Panero además de la plaza citada. «Los vecinos ya no saben qué hacer. No pueden ni tender la ropa. Cada día las palomas van en aumento y están haciendo mucho daño», recalca Valiente en nota de prensa.

Asegura que aunque el servicio de limpieza trabaja por eliminar los excrementos de este animal, incluso con agua a presión, al día siguiente vuelve a estar en las mismas condiciones. Por este motivo, el presidente insta al Consistorio a que se tome en serio el asunto, busque una solución y actúe para acabar con esta situación de manera definitiva. «De lo contrario cada día este problema irá afectando a más calles y a más personas», recalca.

Llamamiento a los vecinos

Valiente además hace un llamamiento a los propietarios de pisos que no están ocupados en las calles afectadas para que cierren las ventanas y los balcones. Y no solo eso. También pide a los vecinos que alimentan con trozos de pan a las palomas que dejen de hacerlo para evitar que su número siga aumentando.