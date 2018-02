Las apuestas emeritenses se ganan un hueco en la final del Carnaval Romano

Una hora tardó el jurado del concurso del Carnaval Romano en deliberar y dar a conocer los grupos que tendrán que regresar al Palacio de Congresos el próximo jueves para participar en la ansiada final de este 2018. Carlos Murillo Cascos junto a María Amigo Romero, José Manuel Romero Cerrato, Gustavo Guio Carretero y María José Liberal González, fue el primero en dar a conocer los agraciados en la modalidad de chirigota. La marara, Los pilingüis, 'No me fío ni de mi sombra' y Tagorichi fueron finalmente los seleccionados. En comparsa, Manuel Serrano Bravo, María Isabel González, Moisés García Ávila, Olga Jaramillo Pineda y Manuel Jaramillo Blanco seleccionaron a La j´otra, Las iguales, Los pastores y Los que faltaban. Ganaron las apuestas de casa frente a las foráneas por goleada. Y eso que el concurso este año contaba con 12 agrupaciones que no eran emeritenses de las 28 participantes. Pero antes de que se produjera el fallo del jurado tuvo lugar la cuarta semifinal.

Si de por sí una cita de estas características arrastra nervios, aún más si se sabe que una vez que concluya el orden de actuaciones, el jurado dará a conocer el nombre de los elegidos. Y bajo esta premisa, con el ambiente aún más caldeado que el resto de días, La marara se encargó de adentrar a los asistentes en la atmósfera inconfundible del concurso emeritense. Con el tipo ‘No eres santo de mi devoción’, de viudas y santeros consiguieron conectar con el público sin mucho esfuerzo. Con pluma afilada cantaron a los verdaderos aficionados del Carnaval Romano. También al conflicto catalán, sin duda uno de los temas más denunciados en estas semifinales por los grupos participantes. En el popurrí aprovecharon para sacar el máximo partido al tipo. El público los despidió de pie y entre aplausos.

La primera camparsa de la noche llegó desde Peñarroya Pueblo Nuevo, municipio de Córdoba. Con sombrero de copa y una pajarita de grandes dimensiones, ‘Bajo tu manga’ tardó segundos en protagonizar su despliegue de voces con un repertorio reivindicativo e incisivo que no estuvo mal, pero no consiguió cuajar del todo. Y eso que sobre el escenario se dejaron el alma. También tuvo su punto emotivo, con un pasodoble dedicado a una horrible enfermedad, el Alzheimer.

Las mimas transportaron a los presentes a las puertas del Centro Social de Nuestra Señora de La Antigua. Metiéndose en la piel de unas vecinas muy peculiares, y reconocibles por todos, gustaron y mucho. Destacó su repertorio localista, ajustado al tema por el que apostaron que dio juego sobre el escenario y provocaron verdaderas carcajadas. El primero en disfrutar de la actuación fue Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada. No perdió punta. El público las despidió en pie y entre aplausos.

Desde Madrid, aunque conformada por integrantes de diferentes puntos de Andalucía, la Comparsa de Atocha aterrizó en el Carnaval Romano con un repertorio crítico y en su mayor parte dirigido a la capital de la que proceden. Lo hicieron desde la perspectiva de los que llegan a sus calles buscando una oportunidad. Con acento andaluz rememoraron en algunos momentos el estilo desenfadado de la mítica agrupación gaditana ‘Los Yesterday’. Esfuerzo e ilusión le pusieron.

Concejal a la vista

Con máscaras y disfrazados de Pepito Grillo comenzaron descompasados los componentes de ‘La voz de la concencia’, lo que dificultó a los asistentes la comprensión de sus letras. Al finalizar la presentación el público pudo reconocer al fin sus rostros y entre sus filas al actual concejal en la oposición del PP en el Ayuntamiento de La Capital autonómica, Daniel Serrano. No se les entendió ni dieron una nota afinada, pero se lo pasaron bomba y consiguieron contagiar su entusiasmo a todo el auditorio. Al fin y al cabo, ese es el sentido más puro del carnaval.

Con Las Iguales sucedió lo que pocas veces pasa. Que se levante el telón y el público quede totalmente conquistado. Y aunque potente fue su puesta en escena, recreando un globo estático para dar sentido al tipo ‘De Mérida al cielo’, lo cierto es que su fuerte fueron sus voces. Dulces, calmadas y con garra cuando así lo precisaba el momento. Lo hicieron todo bonito y hermoso. Su repertorio estuvo dedicado a las mujeres que luchan por llegar alto. También hubo letras para el alcalde de la ciudad, para recordar a Los Sureños e invitarlos a regresar, para recrear los carnavales del mundo y sobre todo estrofas para Mérida, a la que respetan, defienden y quieren por encima de todo y todos. Hasta en globo.

Disfrazados de náufragos, y con coco en mano, se presentaron los componentes de ‘Coco Chanel’. Para los calamonteños, la de anoche fue su primera vez en el Carnaval Romano, aunque ya conocen el sabor de la victoria en el concurso de agrupaciones del municipio vecino. Apostaron por un repertorio ajustado al tipo entretenido que consiguió arrancar los aplausos de los asistentes. Mención merece el estribillo de sus cuplés reivindicativos por un tren digno.

Los responsables de cerrar la tanda de semifinales fueron Los Pilingüis. Con el tipo ‘Aquí no hay quien cobre’, a modo campamento rumano consiguieron sacar verdaderas carcajadas entre los asistentes. Lo dieron todo sobre el escenario del Palacio de Congresos con un repertorio desternillante muy ajustado al tipo recreando situaciones verdaderamente hilarantes. Situaciones que provocaron aplausos constantes y a destiempo. Los asistentes sentenciaron la actuación con aplausos y vítores. Sin duda, la mejor recta final que podía tener la fase eliminatoria.

El orden a sorteo

Antes de que dar paso al fallo del jurado, responsables de la delegación de Festejos anunciaron que hoy a las 11 horas tiene lugar en el Ayuntamiento el sorteo del orden de actuaciones para la final, que tendrá lugar el próximo jueves a las 21 horas en el Palacio de Congresos.

Cuatro días tienen las agrupaciones para volver a ensayar, afinar errores y perfeccionar un repertorio, que seguro mejorará para el gran encuentro. Cuatro días solo quedan para que comience la final del Carnaval Romano.