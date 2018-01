La aprobación de los presupuestos da luz verde a la obra de la Casa de la Madre La Casa de la Madre y el colegio Pablo Neruda. :: j. m. romero Educación también tiene previsto mejoras en los centros Pablo Neruda, Emerita Augusta, Albarregas, Maximiliano Macías y Giner de los Ríos M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Lunes, 22 enero 2018, 08:44

Recién comenzado el segundo trimestre del curso escolar, aún quedan varias novedades relacionadas con algunos centros escolares de la ciudad que verán la luz a lo largo de este año. Sobre todo en cuanto a mejoras, ampliaciones o remodelaciones. Algunas ya se han iniciado. Otras incluso han terminado. Y el resto está en las primeras fases, que se desarrollarán en 2018.

Es el caso de una de las obras más esperadas. La del Centro de Educación Especial Casa de la Madre. Según datos aportados a HOY por la Consejería de Educación, las obras se licitarán en breve. Se estaba esperando a que se aprobaran y se habiliten los presupuestos de 2018. La consejería tiene previsto sacar a licitación esta obra a principios de año. El plazo de ejecución será de entre 8 y 10 meses. Y tiene reservada una partida en el Plan de Infraestructuras Educativas de 1 millón de euros.

Esta obra se hará en paralelo con la del CEIP Pablo Neruda. Consiste en el acondicionamiento del patio delantero del centro, la construcción de un nuevo porche y la eliminación del depósito de gasoil. Esta actuación se prevé que suponga unos 200.000 euros más.

Por otra parte, en la actualidad se redacta el proyecto del Centro de Educación Especial Emérita Augusta. La entrega se prevé en 2 meses. Posteriormente, se hará la solicitud de licencia al Ayuntamiento y se sacará a licitación las obras.

La redacción del proyecto de obras en el IES Albarregas se ha iniciado hace unos días y se espera que este sea entregado en cuatro meses. Cuando esté, se solicitará la licencia de obras al Ayuntamiento para, después poder ya sacar a licitación las obras. De momento, la Consejería no se aventura a dar una fecha del inicio de las obras. Pero sí confirma que los trámites previos se desarrollan según lo previsto.

Otras actuaciones

Sobre las obras en el CEIP Antonio Machado, la consejería informa que está en remates finales. Se adecuarán los baños y la biblioteca, así como se sustituirá la carpintería exterior y se sellará el lucernario. También se revisarán los canalones y se vallará el huerto en el patio. La obra se ha adjudicado por 173.979 euros. Esta obra convive sin problemas con las clases. El centro y la empresa encargada han diseñado un plan para que operarios y comunidad educativa puedan desarrollar su trabajo sin interferencias.

Como actuación pendiente, la consejería señala el CEIP Maximiliano Macías. En este centro explica que se va a llevar a cabo la reforma de las pistas deportivas y la reparación de los aleros del tejado. La actuación tiene un presupuesto de 140.725 euros. Ahora se avanza en el procedimiento de la contratación de las obras.

También queda por realizar una mejora en el colegio Giner de los Ríos. Según adelantó hace unos días HOY, los técnicos de la consejería se acercarán al colegio para revisar, junto con el equipo directivo, cómo funcionan los sistemas aislantes del mismo. Hasta que la visita no se produzca, no se puede adelantar qué mejoras o no se plantean.

También se revisarán otros aspectos que está ya previsto mejorar, como el vallado perimetral, la reforma del graderío o el cambio de los zócalos de las aulas de Educación Infantil». Cuentan con una previsión de inversión de unos 150.000 euros.