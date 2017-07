La apertura de los quioscos de la Plaza de España es inminente Uno de los quioscos que abrirá en breve. :: BRÍGIDO Dos de los cuatro negocios, los que se están más próximos al hotel Mérida Palace, se encuentran ultimando detalles M. P. G. MÉRIDA. Sábado, 15 julio 2017, 10:08

Poco se sabe sobre los negocios que se ubicarán en las nuevas instalaciones de los quioscos de la Plaza de España, pero sí que dos de ellos se pondrán en marcha en breve. Los dos locales que se sitúan más próximos al hotel Mérida Palace se encuentran ultimando los detalles típicos del fin del montaje de la instalación. Todo apunta a que su apertura será antes de que finalice este mes.

Además, desde hace dos días, los locales que han cogido carrerilla se encuentran ya desprovistos de lonas que impidan ver lo que cuece dentro. Ya tienen las barras instaladas, y el mobiliario que decorará las terrazas se ha dejado ver en el lugar en el que estará ubicado. Así como las grandes lonas que darán sombra al espacio y la vegetación que decora los laterales y el techo del local.

No sucede lo mismo con los otros quioscos, que continúan cercados y a los que todavía les queda tiempo para abrir sus puertas. El retraso de la apertura de los quioscos, al igual que sucedió con su demolición, no ha estado exento de polémica. La oposición, PP e IU Mérida, de cara al inicio del verano, ha criticado que todavía no se hubieran finalizado los trabajos y que los locales continuaran cerrados.

Causas de la dilación

El Ayuntamiento por su parte aclaró que en todo momento la remodelación ha estado cumpliendo con los plazos establecidos, y que los retrasos se han debido a dos cuestiones importantes. La primera, que en algunos de ellos se han topado con restos arqueológicos. Y la segunda, que la adecuación se paralizó con la celebración de la Semana Santa.