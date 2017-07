Apartamentos ilegales, nueva piedra en el zapato Jueves, 6 julio 2017, 08:19

Han sobrevivido a la crisis y ahora les toca combatir con la proliferación de los apartamentos ilegales. Se trata de una nueva tendencia, la de optar por viviendas que no están dadas de alta en el Registro de Actividades Turísticas, pero que tienen el atractivo de contar con precios más económicos. «Lo sufrimos desde el año pasado, y lo peor es que se trata de un problema incuantificable. No se sabe cuántos pisos están en esa situación», recalca José Luis Hernández, presidente de la Asociación de Hoteleros de la ciudad. Pablo Pazos, director del Velada, también explica que aunque no se sepa con seguridad dónde están o cuáles son, «se ve a gente con maletas por sitios y zonas que da que pensar, por lo que movimiento en ese sentido hay», explica.