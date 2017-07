Apamex soluciona problemas de accesibilidad en 50 bloques J. M. R Las asociaciones de vecinos reclaman los servicios de la entidad cuando en el bloque viven personas mayores o con discapacidad MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Lunes, 24 julio 2017, 07:47

En los últimos meses, la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) ha solucionado diferentes problemas de accesibilidad en más de cincuenta edificios de la capital autonómica. «Se trata de bloques en los que viven personas mayores o con algún tipo de discapacidad», explica Jesús Gumiel, presidente de la asociación.

También, que el fin no es otro que evitar el desalojo de los mismos. «Hablamos de personas que no pueden salir de sus viviendas por las barreras arquitectónicas con las que se encuentran», recalca. De ahí que la entidad trabaje en el análisis de los edificios, asesore a los vecinos y propongan distintas soluciones en función de cada caso. «En ocasiones solo se trata de instalar una rampa en la entrada, para sortear los escalones», describe Gumiel. Y otras, la mayoría, en la ubicación de un ascensor externo cuando no es factible en el interior del edificio. Esto es posible gracias a la aprobación de la Ordenanza municipal que regula este tipo de actuaciones. «El Ayuntamiento de Mérida fue de los pioneros en aprobar esta normativa», recalca el presidente.

Además explica que aunque pueda parecer una adecuación estéticamente complicada y aparatosa, lo cierto es que no se nota. «Se envuelven con la fachada». Para ello, la instalación se realiza a través de estancias exteriores como los patios o través de las cocinas.

En cuanto a las zonas de la ciudad en las que actúan, Gumiel explica que la accesibilidad se trabaja en todo tipo de construcciones, no solo las que puedan parecer más antiguas. «Por ejemplo hemos trabajado en el bloque de pisos próximo a la estación de autobuses», indica. También en la calle Almendralejo y junto al parking de la Politécnica.

Plan municipal

Los vecinos de la ciudad no han sido los únicos en beneficiarse de los servicios que ofrece la asociación. El Consistorio encargó un Plan de Accesibilidad a la asociación con el fin de que analizaran las dependencias municipales del edificio del Ayuntamiento y lo dio a conocer el pasado mes de marzo.

En base al estudio, el alcalde anunció que incluía más rampas, señalizaciones dentro del edificio y planos. Las actuaciones que no supusieran coste alguno serían llevadas a cabo de inmediato. Para las demás, el Ayuntamiento espera a los fondos europeos.