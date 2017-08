«Han sido dos años difíciles para mis compañeros pero han sabido llegar a la gente»

Es licenciado en Ciencias del Deporte y continúa siendo gerente de la Federación Extremeña de Balonmano. Por este motivo quizás sorprenda tanto el hecho de que Antonio Sánchez no trabaje en la delegación de Deportes y haya asumido las competencias de Cultura, Juventud, Patrimonio, Museos y Albergue Juvenil tras dar relevo a Félix Palma, nombrado hace tres meses director del Consorcio. Aunque él tiene clara su respuesta. Como ya se marca como objetivo fomentar el deporte con su puesto habitual de trabajo, responsabilizarse de otras concejalías le permite colaborar en más áreas.

-Haga una valoración de los dos años de gobierno estando Antonio Rodríguez Osuna al frente.

DE CERCA uEdad 33 años. Nació en Mérida. Está casado y tiene un hijo. uFormación Licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Cáceres. También tiene un máster en gestión de instalaciones deportivas. uTrayectoria Política En la anterior legislatura fue concejal en la oposición del PSOE. Además ha estado activo en distintos movimientos juveniles.

-El Ayuntamiento estaba en una situación económicamente muy mala con lo cual ha habido que priorizar, sin perder de vista lo que verdaderamente importa. Han sido dos años difíciles para mis compañeros pero han sabido detectar las necesidades reales que tiene la gente. Por un lado han intentado seguir reduciendo al mínimo la deuda que arrastraba el Ayuntamiento, así como el pago a proveedores. Pero por otro lado, se han aumentado las inversiones en políticas sociales. Mi valoración es positiva, lógicamente siempre se va a poder mejorar en ciertos aspectos. Pero creo que han sabido estar cerca de la gente.

-¿Cómo se entera que corre de nuevo la lista porque Félix Palma es nombrado director del Consorcio de la Ciudad Monumental?

-Me llamó primero el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna y después Carmen Yáñez como portavoz del partido para comentarme que existía una posibilidad real de que Palma renunciara a ser concejal por ser nombrado nuevo director del Consorcio. Y que lógicamente yo era el siguiente en la lista, que estuviera preparado por si la cosa sucedía como parecía, y que entraría a formar parte del equipo de Gobierno. No es que estuviera en una situación de alerta constante, pero sí que es verdad que sabía que el siguiente era yo. Siempre me ha interesado la vida política, por lo que siempre he estado más o menos al tanto de lo que iba sucediendo. Por un lado sí que sentí una responsabilidad, pero por otro estaba bastante concienciando de la política que estaba defendiendo el Ayuntamiento.

-¿Está conforme con sus delegaciones?

-Por supuesto. Totalmente. Creo que encajo y puedo tener un perfil adecuado para trabajar en las delegaciones que me han asignado. Conozco el mundo cultural en Mérida, conozco distintos sectores como el teatral, cine, arte y fotografía. Al igual que con Juventud. He estado muchos años formando parte de la Junta Directiva de una asociación juvenil. Creo que tengo ideas importantes para poder desarrollar todas las delegaciones.

-¿Cómo se ha encontrado las concejalías?

-Creo que podemos mejorar mucho. Mi primera idea nada más llegar ha sido hacer una pequeña reestructuración, en cuanto al personal, porque creo que son delegaciones que pueden tener relaciones entre sí. Al menos entre las más importantes. Mi idea ha sido tener un nexo de unión entre ellas.

-¿Qué objetivos principales se marca?

-Tienes que ser realista con lo que hay. Me planteo mejorar la oferta cultural del día a día. Tenemos que ser capaces desde la propia delegación de crear actividades. De aunar a los diferentes colectivos de Mérida para tener una oferta cultural propia, con más importancia. También me gustaría empezar a trabajar en un boletín cultural propio de la delegación y dar cabida a los nuevos fotógrafos, escultores o pintores de la ciudad. Llegar a chicos jóvenes con ideas y que podamos contribuir a que se conozcan sus trabajos ofreciéndoles espacios en los que poder exponer sus creaciones.

-En cuanto a Juventud...

-Mi idea principal, además de las iniciativas que se estén desarrollando, es que en todos los proyectos que se llevan adelante del Ayuntamiento haya un área específica para los jóvenes. No solo tenemos que trabajar en el ocio de los jóvenes. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en potenciar empleo en los jóvenes, y evitar de esta forma que se vayan de la ciudad.

-¿Tiene algún proyecto en mente para el Museo del Costurero?

-Sí, pero conllevará tiempo. Considero que ahora mismo el Museo debería acoger la historia de la ciudad. Más allá de su etapa romana o visigoda. Creo que ese es el cauce principal que debe tener el Museo de Mérida. Habrá que estudiar de qué manera podemos llevarlo a cabo. Para empezar necesitamos adecuar una serie de instalaciones. Ahora mismo no reúne esas condiciones. Intentaremos mejorar la infraestructura. Y una vez que la mejoremos, pues intentaremos darle cabida a la idea que defiende este equipo de Gobierno.